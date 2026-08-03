ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό Χανίων: Διασώθηκαν μετανάστες μετά από βλάβη σε φουσκωτή βάρκα ανοιχτά της Γαύδου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη λέμβο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (03/08) στο Λιμενικό Χανίων, όταν φουσκωτή βάρκα που μετέφερε μετανάστες παρουσίασε πρόβλημα και ξεφούσκωσε στη μία πλευρά, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γαύδου, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος των λιβυκών αρχών, το οποίο περισυνέλεξε περίπου 40 άτομα, ενώ ακόμη εννέα άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο της Frontex.

Οι διασωθέντες μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν αρχικά στην Παλαιόχωρα, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεταφορά τους. Στη συνέχεια, οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγυιά.https://www.neakriti.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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