Ρέθυμνο:Νέα ανασκαφική περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές

Συνεχίζεται η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Υπουργείο Πολιτισμού για την έρευνα και ανάδειξη του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου

Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινά η νέα ανασκαφική περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές, στα Γουλεδιανά Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της

συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Κυριάκου Ψαρουδάκη.

Η έρευνα υποστηρίζεται οικονομικά από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμού (2026-2027), την οποία έχει συνυπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Ρεθύμνου.

Η Προγραμματική Σύμβαση αποσκοπεί στη συστηματική διερεύνηση, προστασία και ανάδειξη της Ονιθές, μιας αρχαίας πόλης που φαίνεται να συνδέεται με την αρχαία Ρίθυμνα και παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της πρώιμης ιστορίας του Ρεθύμνου και της δυτικής

Κρήτης. Μέσα από την παραπάνω συνεργασία διασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας και την ανάδειξη των επιστημονικών της αποτελεσμάτων.

Από το 2019 ανασκάπτεται στη θέση αυτή ένα συγκρότημα της αρχαϊκής περιόδου (7ος αιώνας π.Χ.), το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα, φαίνεται ότι είχε δημόσιο ή κοινοτικό χαρακτήρα. Η πρώιμη χρονολόγηση του συγκροτήματος και η φύση των ευρημάτων,

που σχετίζονται με τις διαδικασίες αστικοποίησης και τη διαμόρφωση της πόλης-κράτους στην Κρήτη, προσδίδουν ιδιαίτερη επιστημονική αξία στην έρευνα. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ανασκαφικών περιόδων έχουν ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των

πρώτων οργανωμένων αστικών κέντρων της περιοχής, ενώ η συνέχιση της έρευνας αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω πτυχές της ιστορίας και της οργάνωσης της αρχαίας πόλης.