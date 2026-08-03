Ηράκλειο:Τρισάγιο στην μνήμη του Νικήτα Γεμιστού ανήμερα των γενεθλίων του

«Εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι 20 χρονών»: Τρισάγιο στην μνήμη του Νικήτα Γεμιστού ανήμερα των γενεθλίων του

Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 20:30, στον τόπο του τραγικού περιστατικού, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του

Με μια συγκινητική πρωτοβουλία, η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Νικήτα καλούν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, ανήμερα των γενεθλίων του, στο σημείο όπου έχασε άδικα τη ζωή του.

Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 20:30, στον τόπο του τραγικού περιστατικού, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του 20χρονου. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, με στόχο να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του και να αποδοθεί φόρος τιμής στη σύντομη, αλλά γεμάτη αγάπη, παρουσία του στη ζωή όσων τον γνώρισαν.

Σε εικόνα που δημοσιοποίησε η αδελφή του αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εκεί όπου θα μείνει για πάντα… ένα παλικάρι 20 χρονών», ενώ το «παρών» θα δώσουν φίλοι, συγγενείς και όλοι όσοι τον αγάπησαν θα αποτελέσει την πιο ουσιαστική τιμή στη μνήμη του.