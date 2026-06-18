ΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χαλκιδική: Μυστήριο με νεκρή 83χρονη που βρέθηκε γυμνή στο σπίτι της

Από: ΠΚ team

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Την εντόπισε νεκρή η κόρη της μέσα στο σπίτι της.

Τον μυστήριο θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Χαλκιδική, ερευνούν οι αρχές, καθώς η 83χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης 18.06.2026, με το μυστήριο να πλανάται καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη ήταν γυμνή.

Στις 14:15 το μεσημέρι, ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας από την κόρη της γυναίκας, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, ότι η 83χρονη μητέρα της ήταν νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Η κόρη της, πήγε για επίσκεψη στο σπίτι τη μητέρας της όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με το σοκαριστικό θέαμα.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ενώ όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, και ιατροδικαστής, θα ελέγξει τον χώρο, που με μια πρώτη εικόνα των αστυνομικών, δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης.

Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται μακροσκοπικά από τους αστυνομικούς αίμα ή βίαιος θάνατος ή ίχνη εγκληματικής ενέργειας, όμως αυτό θα επιβεβαιωθεί μετά την έρευνα και του ιατροδικαστή.

ΠΗΓΗ: http://newsit.gr

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ΠΚ team
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