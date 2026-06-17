ΕΟΤ: Προβολή της Ανατολικής Κρήτης και της Θάσου στις Κάτω Χώρες

Ολλανδέζες bloggers γνώρισαν από κοντά την αυθεντική ελληνική φιλοξενία στα δύο άκρα της Ελλάδας.

Την αυθεντική ελληνική φιλοξενία στα δύο άκρα της Ελλάδας, στην Ανατολική Κρήτη και την Θάσο, γνώρισαν από κοντά, Ολλανδέζες bloggers σε ταξίδια εξοικείωσης που οργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής προβολής της Ελλάδας στις αγορές του BeNeLux (Βέλγιο, Ολλανδία & Λουξεμβούργο), με στόχο την ανάδειξη της των ποιοτικών, βιωματικών εμπειριών που προσφέρει η χώρα.

Στην Ανατολική Κρήτη σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Κάτω Χωρών και την Υπηρεσία Τουρισμού Λασιθίου πραγματοποιήθηκε ταξίδι εξοικείωσης της Lisa Vermeer, ταξιδιωτικής blogger και δημιουργού της πλατφόρμας Dutchbloggeronthemove, που ασχολείται με ταξίδια εμπειριών και πολυτέλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, γνώρισε τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τον αυθεντικό τρόπο ζωής του νησιού, προβάλλοντας την περιοχή του Λασιθίου και του Ηρακλείου Κρήτης ως προορισμό με έντονη ταυτότητα και μακρά παράδοση φιλοξενίας για το κοινό της αγοράς BeNeLux. Εχει ήδη ανεβάσει stories στο Instagram και έπονται άρθρα, μέσα από τα οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η ποικιλομορφία της Κρήτης.

Σε συνεργασία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών και της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, φιλοξενήθηκε στο νησί η blogger και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Kate Mich, δημιουργός της πλατφόρμας elysianmoment.com που επικεντρώνεται σε ταξίδια και lifestyle με έμφαση στις οικογενειακές διακοπές. Το κοινό της προέρχεται κυρίως από τις Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά την παραμονή της στη Θάσο, επισκέφθηκε θέρετρα, αξιοθέατα, παραγωγικές μονάδες και παραλίες του νησιού, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως πεζοπορία και πολιτιστικές περιηγήσεις, ενώ γνώρισε τη τοπική γαστρονομία.

Σε εκτενές άρθρο στο blog της, η κυρία Mich αναφέρει όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι προς τη Θάσο και αποκαλύπτει την ιδιαίτερη, ήσυχη, χαλαρή ατμόσφαιρα του νησιού με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ