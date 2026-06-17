Βαγγέλης Μαρινάκης στη βράβευση των πρωταθλητριών Ευρώπης: «Έχουμε ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα, ο Ολυμπιακός είναι ένας»

Τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο πόλο γυναικών υποδέχθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Μώραλης – Τίμησε τα «χρυσά» κορίτσια ο Δήμος Πειραιά.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού γνώρισε την αποθέωση στον Πειραιά, με τον Δήμο να διοργανώνει ειδική εκδήλωση προς τιμήν των «ερυθρόλευκων» αθλητριών.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν, κατακτώντας το Champions League απέναντι στη Φερεντσβάρος στον τελικό της Μάλτας, ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, πετυχαίνοντας το πολυπόθητο treble.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου τα «χρυσά» κορίτσια του Ολυμπιακού βραβεύτηκαν για τη σπουδαία επιτυχία τους και την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού πόλο. Οι αθλήτριες υπέγραψαν αυτόγραφα σε σκουφάκια και μπάλες, ενώ φωτογραφήθηκαν με φίλους της ομάδας που έδωσαν το παρών.

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας και το έχω αποδείξει»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πάντα κοντά σε όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, έτσι και στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά για τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων», που είχε ήδη ανακοινώσει πριμ για τη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία, συνεχάρη τις αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο για την ιστορική σεζόν, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θα ήθελα να σας χαιρετίσω όλους και να ξεκινήσω από τον Σεβασμιότατο. Εμείς ξέρετε το ταξίδι μας το ξεκινάμε πάντα από την πίστη. Πρέπει να έχεις πίστη και να παλεύεις, να αγωνίζεσαι και στο τέλος να κερδίζεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε στον Ολυμπιακό, το έχουμε με τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, τις φίλες μας και μέχρι σήμερα η πίστη μας, μας έχει πάει καλά.

Χαιρετώ τον φίλο μου τον Ισίδωρο Κούβελο, τον κύριο Χαρδαλιά και όλους εσάς, που για άλλη μία φορά γράψατε Ιστορία στην Ευρώπη. Έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα του Πειραιά, από τα ελληνικά σύνορα. Γράφουμε μία Ιστορία στην Ευρώπη, όχι μόνο το γυναικείο Πόλο, αλλά και πολλά άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που μας κάνετε υπερήφανους. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας, όπως το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό.

Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, το έχω αποδείξει από την αρχή. Δεν ξεχωρίζω και πιστεύω ότι το έχουμε δει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που έχουν αυξηθεί κιόλας, αλλά και αυτά που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια και αυτά πρωταγωνιστούν στα ελληνικά πρωταθλήματα, ακόμα και στα ευρωπαϊκά.

Για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας νίκη, τη μεγάλη κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τίτλου. Θέλω να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά, που είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού και του γυναικείου αθλητισμού ιδιαίτερα αλλά και του μπάσκετ.

Η Περιφέρεια έδειξε ιδιαίτερα, και ο Νίκος, ότι οποιεσδήποτε δυσκολίες βρήκαμε στο δρόμο μας τις ξεπέρασε και μετά από πάρα πολλά χρόνια που έπρεπε να έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά, πιστεύω στα επόμενα 2 με 2,5 χρόνια θα το χαρούμε και θα γιορτάσουμε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες μέσα στο σπίτι μας.

Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικό να ζεις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στην Ελλάδα, όπως το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο πόλο και στα άλλα αθλήματα. Για άλλη μία φορά δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και σας θέλουμε όλους κοντά, για να γράψουμε ιστορία. Να είστε όλοι καλά».

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, που έκανε ειδική μνεία στο άθλημα που μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες.

Το παρών έδωσαν επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και φυσικά ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.