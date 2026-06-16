Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση βαθμολογιών και αποτελεσμάτων μέσω SMS

Ανοιχτή από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην υπηρεσία μέσω της διεύθυνσης smsresults.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για την είσοδο απαιτούνται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου, το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό που δηλώνεται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Μέσω της υπηρεσίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες τους στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν, καθώς και για τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

Η υπηρεσία λειτουργεί από το 2021 και έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση μέσω SMS λειτουργεί συμπληρωματικά. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους και μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των στοιχείων τους, καθώς και από τους καταλόγους που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.