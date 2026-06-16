Αγροτικές ενισχύσεις: Όλες οι πληρωμές που αναμένονται τον Ιούνιο!

Έκλεισε στις 14 Ιουνίου η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης των κτηνοτρόφων, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2025.

Ο συγκεκριμένος κύκλος εκπαίδευσης αφορούσε κτηνοτρόφους που είτε δεν είχαν παρακολουθήσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση είτε δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενη φάση.

Πλέον, εντός της εβδομάδας αναμένεται η ΑΑΔΕ να προχωρήσει στην καταγραφή των επιλέξιμων εκτάσεων, ώστε να υπολογιστούν τα ποσά ενίσχυσης και η μοναδιαία τιμή για τις συνδεδεμένες που πρόκειται να πληρωθούν.

Θα ακολουθήσει η πληρωμή για τους δικαιούχους που δεν συμπεριλήφθηκαν στις καταβολές του Μαΐου, στο πλαίσιο της μεγάλης πληρωμής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Συνολικά, εκκρεμούν ακόμη περίπου 60 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2025.

Πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει με τη συνδεδεμένη ενίσχυση στη μηδική, κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία ταυτοποίησης, τα τιμολόγια και τα κριτήρια του ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση της ΑΑΔΕ για το καθεστώς των Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών για το 2025. Στην πληρωμή του Μαΐου είχε αναφερθεί ότι κατά τον έλεγχο του συγκεκριμένου καθεστώτος, προϋπολογισμού 16.179.000 ευρώ, όλες οι περιπτώσεις που εντάχθηκαν στο δείγμα ελέγχου περιείχαν μη επιλέξιμα ή προβληματικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής πληρωμή.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ποσό των 160 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναδιανεμηθεί σε οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ποσό αναμένεται να κατευθυνθεί σε αροτραίες καλλιέργειες και κτηνοτρόφους, με 80 εκατ. ευρώ στη φυτική παραγωγή και 80 εκατ. ευρώ στη ζωική παραγωγή.

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ποσών αυτών, όπως και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων του έτους 2025, είναι η 30ή Ιουνίου 2026.

Οι πληρωμές του Ιουνίου

Τον Ιούνιο αναμένονται οι εξής πληρωμές:

Δάσωση και Νιτρορύπανση, ενστάσεις ανειλημμένων υποχρεώσεων 2025: 15,3 εκατ. ευρώ σε 14.180 δικαιούχους

Κομφούζιο 2025: 4 εκατ. ευρώ σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική, Σπάνιες Φυλές και Βιολογικά 2025: 68,5 εκατ. ευρώ σε 26.305 δικαιούχους

Ευζωία Χοίρων, ανειλημμένες υποχρεώσεις 2024 και 2025: 16 εκατ. ευρώ σε 105 δικαιούχους

Βασική Ενίσχυση, Αναδιανεμητική, Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα 2025: 397,2 εκατ. ευρώ σε 390.000 δικαιούχους

Μικρά Νησιά Αιγαίου 2025: 8,5 εκατ. ευρώ σε 35.900 δικαιούχους

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που πληρώθηκαν τον Μάιο

Οι πληρωμές του Μαΐου για τη ζωική παραγωγή αφορούσαν τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, με 32.547 δικαιούχους και ποσό 51.513.358 ευρώ, καθώς και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στο βόειο κρέας, με επιμέρους μέτρα για θηλάζουσες αγελάδες και σφαγές ζώων.

Στη φυτική παραγωγή καταβλήθηκαν ενισχύσεις για ρύζι, σκληρό και μαλακό σιτάρι, βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλια προς χυμοποίηση, βρώσιμα όσπρια, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, σπόρους προς σπορά, κριθάρι, αραβόσιτο, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, κτηνοτροφική σόγια και βαμβάκι.

Οι δικαιούχοι αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση των ελέγχων και την καταβολή των υπολοίπων έως το τέλος του μήνα.