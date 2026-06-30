Έρχεται την 1η Ιουλίου το Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι» 2026!

Περισσότερες από 125 εκδηλώσεις, οι 55 από αυτές με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Περισσότερες από 125 εκδηλώσεις, οι 55 από αυτές με ελεύθερη είσοδο, θα παρουσιαστούν φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026 του Δήμου Ηρακλείου το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου με τη μεγάλη συναυλία των Πυξ Λαξ στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Πρόκειται για έναν από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου που έχουν αγκαλιάσει μικροί και μεγάλοι και που για άλλη μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στο Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πύλη Βηθλεέμ και στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ», φιλοξενώντας ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και προβολές επιλεγμένων ταινιών.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προσκάλεσε κατοίκους και επισκέπτες να γίνουν μέρος της μεγάλης καλοκαιρινής γιορτής και μίλησε για την σημασία και τη δύναμη του πολιτισμού: «Ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Είναι φορέας μνήμης, γνώσης και κοινωνικής συνοχής. Είναι το μέσο μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η ταυτότητα του τόπου μας.

Η ιστορία του και η δυναμική του προοπτική. Μέσα από το Φεστιβάλ αυτό, το Ηράκλειο επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του ως μια πόλη εξωστρεφής, δημιουργική και φιλόξενη, που επενδύει στον άνθρωπο και στον πολιτισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη –Σκαλίδη και όλους τους συνεργάτες μας για το αποτέλεσμα.

Όπως και όλους τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους πολιτιστικούς φορείς, τους εθελοντές και τους εργαζομένους που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των δεκάδων εκδηλώσεων. Σας προσκαλώ να γίνετε μέρος της μεγάλης καλοκαιρινής γιορτής, και αμέσως μετά, να συνεχίσουμε με το «Φεστιβάλ των Τειχών | Candia Walls Festival». Το Φεστιβάλ που ξεκινήσαμε δοκιμαστικά το 2024 με δεκάδες καλλιτεχνικές δράσεις σε χώρους των Ενετικών Τειχών με ελεύθερη είσοδο, κέρδισε τους ανθρώπους του Ηρακλείου και έγινε θεσμός».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη μίλησε για την μακροβιότητα του Φεστιβάλ «Ηράκλειο-Καλοκαίρι» και αναφέρθηκε στις παραγωγές που θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό το οποίο και προσκάλεσε να αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού: «Το Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2026» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης μας και έναν θεσμό που, εδώ και χρόνια, συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Ηρακλείου.

Σημαντικές θεατρικές παραγωγές, ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, δράσεις για παιδιά και εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων συνθέτουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέες καλλιτεχνικές φωνές, μεγάλες παραγωγές και τοπικές πρωτοβουλίες, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής και πρόσβασης στον πολιτισμό. Σας προσκαλώ να αγκαλιάσετε τις εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού και να μοιραστούμε τη χαρά της έκφρασης και της επικοινωνίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Κηποθέατρα θα φιλοξενηθούν 60 θεατρικές παραστάσεις,

37 συναυλίες, 16 θεατρικές παραστάσεις για παιδιά και 12 μουσικοχορευτικές παραστάσεις, οι 55 από αυτές με δωρεάν είσοδο.

Επιπλέον, στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Βηθλεέμ, θα προβληθούν 31 ταινίες μεγάλου μήκους και 19 μικρού μήκους σε συνολικά 70 προβολές και σε συνεργασία με φορείς όπως μεταξύ άλλων η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου.

Πληροφορίες Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026

Δείτε το πρόγραμμα σε e-book εδώ: https://www.heraklionculture.gr/summer-festival-2026/

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026

Διοργάνωση

Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές

Οργάνωση Φεστιβάλ

Κωνσταντίνα Χατζάκη

Προγραμματισμός Κινηματογράφου

Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης

Διοικητική, Οργανωτική Υποστήριξη

Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Επικοινωνία – προβολή

Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Κοινωνικά δίκτυα

Κωνσταντίνα Χατζάκη

Υπεύθυνος Λειτουργίας Χώρων

Νίκος Χαραλάμπης

Μηχανικός Προβολής Κινηματογράφου

Μανώλης Χατζάκης

Σχεδιασμός και εκτύπωση προγράμματος

και επικοινωνιακού υλικού

Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων

Δημήτρης Βυτινιώτης

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Διεύθυνση: Γεωρ. Γεωργιάδου 1, Πλατεία Κύπρου, Ηράκλειο 713 05

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

Διεύθυνση: Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα 26, Ηράκλειο 712 01

Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πλαστήρα (Έναντι Πανανείου)

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πλαστήρα (Έναντι Πανανείου),

Νότια Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βηθλεέμ»

Ταμείο – Πληροφορίες Προγράμματος *

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Τηλέφωνο: 2810 242977, e-mail: kipotheatra@heraklion.gr

*Λειτουργεί από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο

Ώρες λειτουργίας ταμείου: Δευτέρα με Σάββατο 10:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00

Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026

Διεύθυνση: Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4

Τηλέφωνο: 2813 409256, e-mail: kipotheatra@heraklion.gr

Διοικητική Διαχείριση | Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου

Τηλέφωνο: 2813 409232, 2813 409231

email: politistika@heraklion.gr

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Knossos 3D – Audio & Vitrual Tour.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης