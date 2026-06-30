Δήμος Γόρτυνας : Ορισμός Αντιδημάρχων

Με απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για το χρονικό διάστημα 1/7/2026 έως 30/9/2027, ορίζονται οι εξής αντιδήμαρχοι:

• Γαρεφαλάκης Αντώνιος (Δ.Ε. Γόρτυνας), με αρμοδιότητες: Τεχνικά Έργα, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση, Πρωτογενής Τομέας, Καύσιμα – Μηχανήματα

• Λαγουδάκης Εμμανουήλ (Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας), με αρμοδιότητες: Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Απορρίμματα

• Σέγκου Μαρία (Δ.Ε. Κόφινα), με αρμοδιότητες: Οικονομικά – Διοικητικά Θέματα, Κοινωνική Προστασία – Αλληλεγγύη – Υγεία

Με απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για το χρονικό διάστημα 1/7/2026 έως 31/12/2028, ορίζεται αντιδήμαρχος:

• Τσιμπλοστεφανάκη Αικατερίνη (Δ.Ε. Ρούβα), με αρμοδιότητες: Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Νεολαία, Θέματα Προβολής και Τουρισμού

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γαρεφαλάκη Αντωνίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Σέγκου Μαρία.

β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Σέγκου Μαρίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γαρεφαλάκης Αντώνιος.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Λαγουδάκη Εμμανουήλ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Τσιμπλοστεφανάκη Αικατερίνη.

δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Τσιμπλοστεφανάκη Αικατερίνης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λαγουδάκης Εμμανουήλ.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γαρεφαλάκης Αντώνιος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Λαγουδάκη Εμμανουήλ.