Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Καταδικάστηκαν και για κακοποίηση, έκθεση ανηλίκου, οπλοχρησία και οπλοκατοχή

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο.

Η απόφαση αφορά τον θάνατο του 3χρονου παιδιού, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, και εκδόθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Το δικαστήριο έκρινε τους δύο κατηγορούμενους ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, τους καταδίκασε για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επίσης κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, εξαιτίας του ροπάλου που εντοπίστηκε στην οικία τους. Καταδικάστηκαν ακόμη για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας. Αυτή την ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης αιτούνται την αναγνώριση ελαφρυντικών, με τη συνήγορο της μητέρας να ζητά ελαφρυντικό για σύννομο βίο, πριν και μετά τα γεγονότα.

Αθώωση του βιολογικού πατέρα

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετυμηγορία για μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ και οργή στην κοινή γνώμη. Ο μικρός Άγγελος είχε υποστεί φρικτή και πολύμηνη κακοποίηση, πριν χάσει τη ζωή του, γεγονός που άφησε βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία.