Δήμος Ηρακλείου:Υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά)

Αλέξης Καλοκαιρινός: Έργο σωστικό για τα Τείχη που ταυτόχρονα θα αποδώσει μια διπλή αστική παραλία στην καρδιά του Ηρακλείου

Το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά, ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετώπου, υποβλήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 της Περιφέρεια Κρήτης, με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ.

Όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Ηρακλείου, ιδιαίτερα σύνθετο στην προετοιμασία του, με πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της. Είναι σωστικό για τα Τείχη και ταυτόχρονα θα αποδώσει μια διπλή αστική παραλία με λεπτόκοκκη άμμο στην καρδιά του Ηρακλείου, στην απόληξη της συνοικίας της Αγίας Τριάδας.

Την παραλία του κόλπου του Δερματά, μήκους 210 μ. και την παραλία δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μήκους 170 μ., με βάθος περίπου 30 μ.. Μπροστά από κάθε παραλία θα υπάρχουν δύο ύφαλοι κυματοθραύστες, μήκους 250 και 200 μ. αντίστοιχα και ταυτόχρονα θα προστατευτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς με την τοποθέτηση φυσικών υφάλων.

Το έργο είναι χαρακτηρισμένο από τη Δημοτική Αρχή ως εμβληματικό στην αναθεωρημένη ΣΒΑΑ και ενταγμένο στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου,

που με την ολοκλήρωση όλων των μελετών και εγκρίσεων, έρχεται ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση. Επίσης, συναρθρώνεται και με το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών (μπεντενάκι), με παρεμβάσεις στην Πλατεία 18 Άγγλων, καθώς και με το έργο αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων στο συγκρότημα των Δυτικών και Ανατολικών Νεωρίων.

Με έργα ενταγμένα στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου και την ΠΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18.000.000 ευρώ, που εξελίσσονται με συντονισμένες ενέργειες και την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Όλα τα έργα έχουν ως σκοπό να αλλάξουν την εικόνα του παράκτιου μετώπου. Να αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία μιας μεγάλης περιοχής και ταυτόχρονα θα προστατέψουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.