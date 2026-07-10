Θρίλερ σε πτήση από Θεσσαλονίκη: Επιβάτης παρασύρθηκε προς σπασμένο παράθυρο εν πτήσει! (video)

Με ασφάλεια επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αεροσκάφος που είχε απογειωθεί το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου από τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο αποκολλήθηκε παράθυρο της καμπίνας και σημειώθηκε αποσυμπίεση.

Πρόκειται για την πτήση FR1879 της Ryanair, με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, πόλη της Βαυαρίας κοντά στο Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση, ένας ισχυρός κρότος προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό του αεροσκάφους, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου.

Στο επίκεντρο της δραματικής κατάστασης βρέθηκε ένας 61χρονος Σέρβος, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο που αποκολλήθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεπιβατών, το κεφάλι και μέρος του σώματός του παρασύρθηκαν προς το εξωτερικό της ατράκτου. Η ζώνη ασφαλείας, η άμεση αντίδραση της συζύγου του και η παρέμβαση άλλων επιβατών αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να τον επαναφέρουν πλήρως στην καμπίνα.

Ο κυβερνήτης διέκοψε την πορεία του αεροσκάφους και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μετά την προσγείωση, το αεροπλάνο οδηγήθηκε σε ειδικό χώρο στάθμευσης, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν στον αεροσταθμό.

Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά. Ανέφερε ακόμη ότι ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, ενώ οργανώθηκε πτήση αντικατάστασης, η οποία αναχώρησε για το Μέμινγκεν στις 09:53. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, το αεροσκάφος είχε φτάσει περίπου στα 16.000 πόδια πριν αρχίσει την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. The Guardian

Ελληνικές πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά τέσσερις διακομιδές σε νοσοκομείο, οι τρεις για προληπτικούς λόγους. Ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά σε κατάσταση σοκ και με εγκαύματα τριβής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η σύζυγος του άνδρα τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να παρέμβουν και άλλοι επιβάτες. Όπως σημείωσε, ο τραυματίας υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Επιβάτιδα της πτήσης, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, περιέγραψε ότι ακούστηκε ένας θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη ελαστικού και ακολούθησαν φωνές και πανικός. Όπως υποστήριξε, οι επιβάτες φόρεσαν αμέσως τις μάσκες οξυγόνου, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Για τον 61χρονο ανέφερε ότι η ζώνη του παρέμενε δεμένη, ενώ συνεπιβάτες και γιατροί που βρίσκονταν στην καμπίνα έσπευσαν να βοηθήσουν.

Οι πρώτες πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο το παράθυρο να χτυπήθηκε από τμήμα που αποκολλήθηκε έπειτα από βλάβη στον κινητήρα. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ως το επίσημο τεχνικό αίτιο. Η Ιρλανδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει γνωστοποιήσει ότι διερευνά το συμβάν σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και μαλτέζικες υπηρεσίες αεροπορικής ασφάλειας.