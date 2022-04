Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συνεδρίασε σήμερα στο Ηράκλειο υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη κι έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2022 στην οποία προβλέπεται η ένταξη 76 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 33.043.080,07 ευρώ.

2. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την υλοποίηση του έργου της οδού Καζαντζίδη από Α/Κ Αλικαρνασσού έως Ι/Κ Καλλιθέας, Χ.Θ. 0+255,42 έως Χ.Θ. 2+765,89 στα πλαίσια του υποέργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης».

3. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εκτέλεση εργασιών στην Επαρχιακή Οδό 1 από το λιμάνι Καβονησίου Κισάμου μέχρι το χωριό Πλάτανος στα πλαίσια του υποέργου: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων και τεχνικών στην Επαρχιακή Οδό 1 και τους συνδεόμενους δρόμους».

4. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή δύο πασαλοσυστοιχιών, επί της Επαρχιακής Οδού 5 Καλουδιανά – Χρυσοσκαλίτισσα πλησίον του ορίου οικισμού Τοπολίων, για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιοχής Δήμων Κισάμου και Καντάνου Σελίνου».

5. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή πασσαλότοιχου και την τοποθέτηση πλεγμάτων και αγκυρίων, επί της Επαρχιακής Οδού 01 (Καστέλι-Κεφάλι) πλησίον οικισμού Κεραμωτής, για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιοχής Δήμων Κισσάμου και Καντάνου Σελίνου».

6. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση (απαγόρευση κυκλοφορίας) μεταξύ των οικισμών Αζογυρέ και Αχλαδιάκες, της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόχωρας, για τη εκτέλεση του έργου που αφορά την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού.

7. Εγκρίθηκε η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρα στο πλαίσιο του έργου: ««Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό 14».

8. Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ADRISEISMIC – New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers- Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα INTERREG ADRION)».