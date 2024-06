Αποθεώθηκαν οι Coldplay στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 60.000 κόσμο – Οι επώνυμοι και τα ελληνικά του Κρις Μάρτιν

Μία μοναδική εμπειριά έζησαν οι 60.000 θαυμαστές των Coldplay που κατέκλυσαν το βράδυ του Σαββάτου (8/6) το ΟΑΚΑ.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα πραγματοποίησε την πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες του (η δεύτερη θα γίνει αύριο) και χάρισε ένα φαντασμαγορικό σόου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Λίγο μετά τις 21:00 ο Κρις Μάρτιν και η παρέα του ανέβηκαν στην σκηνή και ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ το ΟΑΚΑ ντύθηκε με φώτα και led με τους θεατές να χορεύουν συνεχώς.

Μάλιστα, ο frontman των Coldplay μίλησε και ελληνικά στο κοινό του και αποθεώθηκε. «Χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμονες. Γεια σας», είπε ο Κρις Μάρτιν και καταχειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες παρευρισκόμενους, οι οποίοι πλημμύρισαν τα social media με αναρτήσεις από τη συναυλία του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι από οι φανς του συγκροτήματος είχαν αρχίσει να στήνονται έξω από το ΟΑΚΑ από νωρίς το πρωί. Παρά τη ζέστη είχαν σχηματίσει ουρές και ανυπομονούσαν να ανοίξουν στις 17:00 οι πόρτες για να μπουν στον χώρο της συναυλίας.

Την ανυπομονησία τους να παίξουν στο ελληνικό κοινό εξέφρασαν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι Coldplay. Λίγες ώρες πριν το σόου τους ανέφεραν σε ανάρτησή τους:

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να έρθουμε στην Ελλάδα, φτάνοντας όμως στην Αθήνα έκανε την οδύσσεια αυτή τόσο περισσότερο γλυκιά. Ανυπομονούμε να παίξουμε απόψε στο πανέμορφο Ολυμπιακό Στάδιο»

I’m not sure Archimedes himself could explain how it has taken us so long to get to Greece… but arriving in Athens has made the odyssey so much sweeter. We cannot wait to play tonight in the beautiful Olympic Stadium. W. X pic.twitter.com/SnzUNKDRq9

— Coldplay (@coldplay) June 8, 2024