Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου : “Η Αρχαϊκή Κρήτη και η Ανασκαφή της Λύκτου”

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με χαρά σας προσκαλεί στην πρώτη διάλεξη του 2025 στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλητής θα είναι ο Αντώνης Κοτσώνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Μεσογειακής Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συνδιευθυντής της ανασκαφής στην αρχαία Λύκτο.

Ποια είναι η σημασία της Αρχαϊκής περιόδου για την ιστορία της Κρήτης και γιατί έχει παραμείνει στη σκιά της Μινωικής περιόδου;

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα ευρήματα της ανασκαφής στη Λύκτο και πώς συμβάλλουν στην αναθεώρηση της εικόνας που έχουμε για τον κόσμο της Αρχαϊκής Κρήτης;

Θα παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο καταξιωμένους ειδικούς της αρχαϊκής περιόδου, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, ανασκάπτει την αρχαϊκή Λύκτο και φέρνει στο φως νέα ευρήματα.

Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025

Ώρα: 18:00 μ.μ.

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη.

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Μουσείου στο YouTube:

Αντώνης Κοτσώνας

(σύντομο βιογραφικό)

Ο Αντώνης Κοτσώνας είναι αναπληρωτής καθηγητής Μεσογειακής Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Ινστιτούτο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε άλλα αμερικάνικα, βρετανικά, ελληνικά και ολλανδικά πανεπιστήμια.

Ο Κοτσώνας έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, και τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει πέντε βιβλία και δεκάδες άρθρα για τον υλικό πολιτισμό και την κοινωνική και οικονομική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της Μεσογείου, με έμφαση στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Αρχαϊκή περίοδο.

To δίτομο έργο Companion to the Archaeology of Early Greece, το οποίο συν-επιμελήθηκε, τιμήθηκε με βραβείο. Ο Κοτσώνας έχει επίσης δημοσιεύσει μελέτες για την ιστορία της ελληνικής και της μεσογειακής αρχαιολογίας και για την πρόσληψη της κλασικής αρχαιότητας. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές και μελέτες αρχαιολογικού υλικού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου και ιδιαίτερα από διαφορετικές θέσεις της Κρήτης, όπου συν-διευθύνει την ανασκαφή στη Λύκτο, υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.