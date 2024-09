Η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο μιας νέας δημοκρατικής πρωτοβουλίας, καθώς η πόλη φιλοξενεί μια πρωτοποριακή συνέλευση πολιτών ενόψει του Athens Democracy Forum.

200 πολίτες θα συμμετάσχουν σε πολυγλωσσικές διαβουλεύσεις για επίκαιρα ζητήματα

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2024 – Η Αθήνα αναδεικνύεται σε κέντρο καινοτόμων δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς η πόλη θα φιλοξενήσει μια πρωτοποριακή “Συνέλευση Πολιτών” λίγες μέρες πριν από το Athens Democracy Forum (ADF). Το ADF, που διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation (DCF) σε συνεργασία με τους New York Times, ανακοινώνει με υπερηφάνεια αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει να προετοιμάσει το έδαφος για μια μόνιμη λαϊκή συνέλευση στην Ευρώπη.

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, 200 πολίτες από διάφορες χώρες θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μέρος της εκστρατείας “Democratic Odyssey” που θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριήμερης συνέλευσης, οι συμμετέχοντες, επιλεγμένοι τυχαία μέσα από κλήρωση, θα συμμετάσχουν σε πολυγλωσσικές και διασυνοριακές συζητήσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα, η κλιματική αλλαγή και η απειλή της δημοκρατικής υποχώρησης. Η “Democratic Odyssey” στοχεύει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της ηπείρου.

Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της συνέλευσης θα παρουσιαστούν στο 12ο Athens Democracy Forum, που πραγματοποιείται φέτος από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2024. Ένα ειδικό πάνελ με τη συμμετοχή μελών της εκστρατείας “Democratic Odyssey” θα αναλύσει τα ευρήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέλευση και την εκστρατεία “Democratic Odyssey”, καθώς και για να ζητήσετε πρόσβαση του Τύπου στην εκδήλωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο εδώ: https://democraticodyssey.eui.eu/home

Σχετικά με το Democracy & Culture Foundation, διοργανωτή του Athens Democracy Forum

Το Democracy & Culture Foundation ιδρύθηκε το 2019. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να ενδυναμώσει την κοινωνία μέσω της συμμετοχής των πολιτών και της καλύτερης διακυβέρνησης, καθιστώντας το μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για διάλογο και δράσης προσανατολισμένες στην εξέλιξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Δύο από τις κύριες δράσεις του Ιδρύματος του, το Athens Democracy Forum σε συνεργασία με τους The New York Times και το Art for Tomorrow, πραγματοποιούνται ετησίως και έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν, να συνδέουν και να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ διακεκριμένων και αναδυόμενων φωνών για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Το Ίδρυμα διοργανώνει επίσης διεθνή έργα με τους συνεργάτες του, όπως το Teens for Democracy και το Building Blocks for Democracy.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://www.democracyculturefoundation.org/ και να εγγραφείτε στα Social Media του Ιδρύματος.