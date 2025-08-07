ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Νέο τοπία για τις αναλήψεις από ΑΤΜ – Η νέα ρύθμιση ανάσα για τους καταναλωτές
Στην κατάργηση πλήρως των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών προχωράει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομών ενώ καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχω.

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Η ρυθμίση για τα ΑΤΜ
Η ρύθμιση προβλέπει:

• Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ

• Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη

• Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ

• Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα

• Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ

• Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών

• Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: ότι «πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

Πόθεν έσχες: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων...

0
Τα βήματα για την υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες...

Voucher 200 ευρώ για γρήγορο ίντερνετ: Ποιοι...

0
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε μέσα από ερωτήσεις και...

Πόθεν έσχες: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων – Οι κρίσιμοι κωδικοί
