Αυτός είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη – Τι ερευνούν οι αρχές

Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου λένε ότι έχουν αναγνωρίσει προκαταρκτικά τον ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη, που προκάλεσε τουλάχιστον δέκα θανάτους και 35 τραυματισμούς, ως τον Shamsud Din Jabbar, 42 ετών.

Οι αξιωματούχοι εργάζονται για να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 42χρονο και το πιθανό ταξιδιωτικό του ιστορικό, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Ο Din Jabbar κατηγορείται ότι έριξε σκόπιμα ένα φορτηγάκι πάνω σε κόσμο που διασκέδαζε μετά την έλευση της Πρωτοχρονιάς περίπου στις 3:15 π.μ. (τοπική ώρα) στην Bourbon Street, σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή στη Νέα Ορλεάνη.

Ο ύποπτος είναι νεκρός, ανακοίνωσε το FBI.

Το FBI ερευνά την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια

Αφού έριξε το αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος ανθρώπων σε μια έκταση τριών τετραγώνων στη διάσημη λεωφόρο, ενώ παράλληλα πυροβολούσε στο πλήθος, ο ύποπτος – που αναγνωρίστηκε ως ο Shamsud Din Jabbar, 42 ετών – φέρεται να βγήκε από το φορτηγό κρατώντας ένα τουφέκι και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, δήλωσαν στο ABC News αξιωματούχοι των αρχών.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε αμέσως. Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, δήλωσε ότι το FBI ερευνά το θέμα ως τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο 42χρονος είχε οποιαδήποτε σχέση με το ISIS.

«Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να χτυπήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ήθελε κολασμένα να προκαλέσει το μακελειό και την καταστροφή που προκάλεσε».

Τι ξέρουν οι αρχές για τον δράστη

O Shamsud Din Jabbar μεγάλωσε στο Τέξας και ήταν στο στρατό για μια δεκαετία, δήλωσαν πηγές στην New York Post.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην Post, είχε αυτό που φαινόταν να είναι μια σημαία του «ισλαμικού χαλιφάτου ή του ISIS» στο φορτηγό του την ώρα της επίθεσης.

«Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, 42, Αμερικανός πολίτης από το Τέξας», επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα το FBI.

«Οδηγούσε ένα μικρό φορτηγό Ford, το οποίο προφανώς είχε νοικιαστεί», συνέχισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, σημειώνοντας ότι ο άνδρας σκοτώθηκε μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

Μέσα στο φορτηγό ο φερόμενος δράστης είχε μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), ανακοίνωσε το FBI.

«Μια σημαία του ΙΚ βρέθηκε μέσα στο όχημα και το FBI εργάζεται για να προσδιορίσει πιθανές σχέσεις και διασυνδέσεις του ατόμου με τρομοκρατικές οργανώσεις», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του.

Στο youtube κυκλοφορούσε ένα βίντεο – το οποίο διέγραψε η πλατφόρμα – που χρονολογείται προ τεσσάρων ετών, στο οποίο ένας άνδρας με το όνομα Shamsud Din Jabbar δηλώνει μεσίτης και διαφημίζει τον εαυτό του και τη δουλειά του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες χρήστες παρακολούθησαν το βίντεο γράφοντας σχόλια σχετικά με την φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

Στη συνέχεια, πάντως, το ίδιο βίντεο εμφανίσθηκε στο X.

BREAKING:

The New Orleans attacker is Shamsud Din Jabbar.

Born in Texas. Served in the US Army.

Via @karol pic.twitter.com/YQrzJAiKFd

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025