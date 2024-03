Χαλβάς: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο κλασσικός χαλβάς με κύρια πρώτη ύλη το ταχίνι ή αλλιώς ο σησαμένιος κλασσικός χαλβάς με βανίλια αποτελεί χωρίς αμφιβολία το πιο «διάσημο» παραδοσιακό γλυκό εν μέσω της περιόδου της νηστείας. Βέβαια, ο σησαμένιος χαλβάς είναι καλό να περιλαμβάνεται στην διατροφή μας και στις περιόδους που δεν έχουμε νηστεία ως γλυκό σνακ, καθώς παρέχει πολυάριθμες ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία μας.

ΤΟ ΤΑΧΙΝΙ

Παράγεται από σπόρους σησαμιού, οι οποίοι έχουν ψηθεί και αλεστεί έπειτα από ειδική επεξεργασία και μας δίνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αρχικά, το σουσάμι είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα λεγόμενα «καλά» λίπη, όπως το α-λινολενικό οξύ και τα ω-3 λιπαρά οξέα, συσχετίζονται με τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων1.

Επίσης, αποτελεί πηγή ιχνοστοιχείων και κυρίως χαλκού και σιδήρου, όπως και φωσφόρου, ψευδαργύρου και σεληνίου, αλλά και μεταλλικών στοιχείων, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο4, τα οποία σε συνδυασμό συμβάλλουν στην ισχυρή δομή των οστών, οπού ιδίως σε περιόδους νηστείας και επομένως αποχής από τις βασικές πηγές ασβεστίου, το ταχίνι είναι η ιδανική εναλλακτική λύση.

Παράλληλα, στο ταχίνι έχουν εντοπιστεί και ουσίες που ονομάζονται φυτοστερόλες ή αλλιώς φυτικές στερόλες2, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, μειώνοντας έτσι και την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τέλος, είναι καλή πηγή λιγνανών (σεσαμίνη, σησαμολίνη, σησαμόλη, σησαμινόλη), φυτικών ινών, φαινολικών, πρωτεϊνών και βιταμίνης Ε ή τοκοφερόλης1,2,4. Οι λιγνάνες είναι ένα είδος πολυφαινολών γνωστές για τις ευεργετικές βιολογικές τους ιδιότητες, όπως αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση5, με την τελευταία να παρέχεται και από την τοκοφερόλη παράλληλα με την αντιπηκτική ιδιότητα, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό θρόμβων στο αίμα.

Παρόλα αυτά, το ταχίνι έχει αρκετές θερμίδες (περίπου 500-600kcal ανά 100γρ.) και πρέπει να δίνεται προσοχή στην ποσότητα κατανάλωσης του.

Ο ΧΑΛΒΑΣ

Δεδομένου ότι ο σησαμένιος χαλβάς παρασκευάζεται με κύρια πρώτη ύλη το ταχίνι, καταλαβαίνουμε ότι τα παραπάνω ευεργετικά συστατικά του ταχινιού, όπως και του σησαμιού περιέχονται εξίσου και στον χαλβά. Επιπλέον, εκτός από τα θρεπτικά του συστατικά, άξια αναφοράς είναι και η θερμιδική του αξία, η οποία είναι υψηλή λόγω του συνδυασμού των συστατικών του χαλβά και επομένως είναι πλούσιο σε ενέργεια και προσφέρει σχεδόν άμεση αίσθηση κορεσμού έπειτα από μικρή ποσότητα.

Ένα ακόμα προτέρημα του σησαμένιου χαλβά είναι ότι καλύπτει μεγάλο εύρος γεύσεων και επιλογών, όπως με αμύγδαλο και διάφορους άλλους ξηρούς καρπούς, με μέλι, με κακάο, με πορτοκάλι, με σταφίδες, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, κ.ά.

Οπότε, προτιμήστε τον χαλβά από σουσάμι σαν γλυκό σνακ, είτε είναι περίοδος νηστείας, είτε όχι και απολαύστε το σε μικρή μερίδα!

Tip: Μην ξεχνάτε να ελέγχετε την διατροφική ετικέτα του κάθε χαλβά που πρόκειται να αγοράσετε! Και πιο συγκεκριμένα, δώστε έμφαση στην ύπαρξη πρόσθετων φυτικών λιπών, στη μεγάλη περιεκτικότητα σακχάρων και μειωμένη ποσότητα ταχινιού.

Βατσινά Κωνσταντίνα

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, BSc

