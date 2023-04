Χανιά:Διεθνές Συνέδριο Αστροφυσικής στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

ΔΙΕΔΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΈΣ Συνέδριο Αστροφυσικής διοργανώνεται στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) από τις 18 έως τις 21 Απριλίου, με τίτλο “Escape of Lyman radiation from galactic labyrinths” (Η διαφυγή της ακτινοβολίας Lyman από λαβυρίνθους γαλαξιών).

Όπως σημειώνει ο Χανιώτης Επιστήμονας Πολυχρόνης Παπαδερός, διοργανωτής του Συνεδρίου και επικεφαλής του Τμήματος Εξωγαλαξιακής Αστροφυσικής στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής και Διαστημικών Επιστημών της Πορτογαλίας και Υφηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γκέτινγκεν (Κάτω Σαξονία της Γερμανίας), το Συνέδριο αυτό «επικεντρώνεται σε ένα βασικό θέμα της σύγχρονης αστροφυσικής έρευνας, δηλαδή τη δημιουργία και τη διαφυγή υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας από τους πρώτους γαλαξίες που δημιουργήθηκαν στο Σύμπαν. Η κατανόηση αυτού του φυσικού φαινομένου, το οποίο έχει θεμελιώδη σημασία για την εξέλιξη του Σύμπαντος και των γαλαξιών του, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους έρευνας που βασίζεται σε δεδομένα των ισχυρότερων αστρονομικών τηλεσκοπίων, όπως το Very Large Telescope (Εικόνα 1) του ESO και του James Webb Space Telescope (JWST) της NASA, ESA και CSA (Εικόνα 2), το οποίο πρόσφατα άρχισε τη λειτουργία του στο διάστημα».

Στο Συνέδριο, τρίτο κατά σειρά στην ΟΑΚ, θα συμμετέχουν περίπου 70 επιστήμονες και θα φιλοξενήσει διακεκριμένους προσκεκλημένους ερευνητές, μεταξύ άλλων, την Καθηγήτρια Anne Verhamme (Université de Genève), τους Καθηγητές Rogier Windhorst (Arizona State University, JWST Interdisciplinary Scientist), Andrea Ferrara (Scuola Normale Superiore), Christopher J. Conselice (University of Manchester), Matthew Hayes (Stockholm University) και Dr. Jorryt Matthee (ETH Zürich). Αρκετοί από τους συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τις Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος στην Ιερά Μονή Γωνιάς, ενώ κατά τη διαμονή τους οι Σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της περιοχής.