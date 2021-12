Χανιά:Διεθνής Ημερίδα και Παρουσίαση Βιβλίου για τη Θεολογία και το Περιβάλλον από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Στο πλαίσιο των Διεθνών Συνεδρίων “Ecological Theology and Environmental Ethics (ECOTHEE)”, που διοργανώνονται από το 2008 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), παρουσιάστηκε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, το έκτο κατά σειρά βιβλίο του Συνεδρίου αυτού, με τίτλο: “Contemporary Ecotheology, Climate Justice & Environmental Stewardship in World Religions”, περιλαμβάνοντας επιστημονικές εργασίες 23 συγγραφέων από όλη την υφήλιο (Βέλγιο, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιράν, Καναδάς, Λίβανος, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβενία και Τουρκία).

Η έναρξη της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε με το μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπά, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα: το πρώτο είναι πώς η ‘οικολογική θεολογία’ θα γίνει ‘οικολογική πρακτική’, στο σχολείο, στην ενορία, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην πολιτική. Και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο λαϊκισμό, που δυστυχώς, παρατηρείται και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό ως Εκκλησίες χρειάζεται το ευαγγελικό μήνυμα να φτάσει στην Κοινωνία έχοντας τα 3Τ: Τransportation (μεταφορά), Τransformation (αλλαγή), Τranslation (μετάφραση). Ήλθε ο κατάλληλος ‘καιρός’ που θα πρέπει οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί να καλύψουν αυτό το κενό (missing link) που υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας και της Κοινωνίας».

Ειδική προσκεκλημένη στην Εκδήλωση ήταν η Επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς, Θεοδότα Νάντσιου, η οποία παρουσίασε με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους λόγους που η κλιματική κρίση αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των Εκκλησιών για να προχωρήσει η μετάβαση σε «Πράσινες Ενορίες», ως φάρος κάθε ανθρώπου, δίνοντας το έναυσμα για αλλαγή νοοτροπίας, υιοθετώντας τρόπο ζωής σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Ο Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ, Αντώνης Καλογεράκης, παρουσίασε 12 παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζει το Ίδρυμα, στο δρόμο για την αειφορία, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση, στην αλληλεγγύη, στην ενεργειακή δημοκρατία, στην ενεργειακή μετάβαση και στην κλιματική ουδετεροποίηση σε κάθε έκφανση της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο Δρ Λουκάς Ανδριανός έκανε ανασκόπηση των Συνεδρίων ECOTHEE που έχουν λάβει χώρα στην ΟΑΚ και ακολούθησαν οι παρακάτω συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων του βιβλίου, παρουσιάζοντας τη δική τους οπτική στο θέμα της σχέσης θεολογίας και περιβάλλοντος:

• Assoc. Prof. Tom Sverre Tomren (University of Applied Science in Western Norway), ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για την έκδοση του βιβλίου.

• Rev. Peter Pavlovic (European Christian Environmental Network – ECEN).

• Rev. Chad Rimmer (Lutheran World Federation), ο οποίος είχε και καθήκοντα συντονιστή της εκδήλωσης.

• Prof. Hans Morten Haugen (VID Specialized University, Norway).

• Prof. Lesya Sabada (University of Saskatchewan, Canada).

• Dr. José Cardoso Duarte (University of London, UK and Technical University of Lisbon, Portugal).

• Dr. Seyed Masoud Noori (New York University, USA).

• Emeritus Prof. David A. Larrabee, (East Stroudsburg University, USA).

• Prof. Edward Dommen (Senior Economic Affairs Officer, United Nations).

• Marijke Van Duin (Member of the Working Group on Climate Change of the World Council of

• Churches, based in Amsterdam, North Holland, Netherlands).

Το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=gotq6C1Q6S0 όπως και η μετάφραση στα ελληνικά: https://www.youtube.com/watch?v=1U6W7fN6768

Το επόμενο, 7ο Διεθνές Συνέδριο ECOTHEE, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο της ΟΑΚ στο Κολυμπάρι: 26-29 Οκτωβρίου 2022.