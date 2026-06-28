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Χανιά : Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,κάνναβη , χρηματικό ποσό και ζυγαριά

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 11 γραμμάρια κοκαΐνης, 91 γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσό 585 ευρώ και ζυγαριά

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Συνελήφθησαν χθες (27.06.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων ,δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων και ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων , αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν απογευματινές ώρες χθες (27.06.2026) όχημα σε περιοχή του Δήμου Χανίων στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί (30 και 31 ετών) και πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 11,3 γραμμάρια κοκαΐνης
• 91,2 γραμμάρια κάνναβης
• Χρηματικό ποσό 585 ευρώ
• Ζυγαριά
• Αναδιπλούμενο μαχαίρι
• Τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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