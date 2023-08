Χανιά:Εγκαίνια έκθεσης «With or without you – Μαζί και χώρια» της Παρασκευής Πλεύρη

ΧΑΝΙΑ.- Η Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης «With or without you – Μαζί και χώρια» της Παρασκευής Πλεύρη, το Σάββατο 12 Ιουλίου 2022, στις 20:30, στην Αίθουσα Τέχνης Match More, Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη.

Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Πρώιμος και Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Στην έκθεση «With or without you – Μαζί και χώρια» παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής κυρίως με λάδι πάνω σε καμβά αλλά και έργα μικτής τεχνικής. Η σχηματοποίηση που ακολουθεί στα έργα της η Παρασκευή Πλεύρη συνδέεται με την αφαίρεση και εξυπηρετεί την πρόθεση της ζωγράφου να μεταδώσει στους θεατές απευθείας το συναίσθημα που επιδαψιλεύει για τα ζωγραφικά της υποκείμενα, την μυστική και μελαγχολική της σύνδεση με έναν κόσμο στον οποίο όλες οι οργανικές ποιότητες, τόσο στην τέχνη όσο και στην ζωή, τελούν υπό εξαφάνιση. Όπως ανέφερε και ο Henri Matisse: «Η ακρίβεια δεν ταυτίζεται με την αλήθεια». Αυτή η αλήθεια ενδιαφέρει και την Πλεύρη· είναι η αλήθεια του πρωταρχικού και ουσιώδους συναισθήματος. Οι φιγούρες της ζωγράφου κινούνται και στέκονται με έναν τρόπο που θυμίζουν τις ήσυχες συνθέσεις του Edward Hopper, αν και ο τρόπος που σχεδιάζει η Πλεύρη είναι πολύ διαφορετικός από τον Αμερικανό ζωγράφο, οι εντυπώσεις είναι παράλληλες.

Ο κριτικός τέχνης και συνεπιμελητής της έκθεσης Δρ Κωνσταντίνος Πρώιμος σημειώνει: «Η Παρασκευή Πλεύρη εισάγει το θεατή σε ένα μοναχικό, κατάδικό της σύμπαν με περιστασιακές εξάρσεις χρώματος: η καλλιτέχνιδα δίνει την εντύπωση ότι παρατηρεί τον κόσμο χωρίς η ίδια να φαίνεται και κοιτά από απόσταση τα υποκείμενα που αργότερα θα πάρουν μια θέση στους πίνακές της, δύο γυναίκες που πάνε στην παραλία, ένα ζευγάρι που συζητά σε ένα παγκάκι, μια ώριμη κυρία που βρέχει ένα πεζοδρόμιο. Το αδιάκριτο αυτό βλέμμα το μοιράζεται με τους θεατές των έργων της, φροντίζοντας επιπλέον να το κοσμεί με κόκκινα, γαλάζια, ώχρες ή με ανθοστόλιστη ταπετσαρία από χαρτί. Οι πρωταγωνιστές των εικαστικών σκηνών της τοποθετούνται σε απόσταση και σπάνια της ανταποδίδουν την προσοχή που τους δείχνει· κινούνται όπως πάντα, κάνουν τις δουλειές τους ή ξεκουράζονται, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το εξεταστικό βλέμμα της ζωγράφου τους παρακολουθεί με τη χαρακτηριστική ηδονή που παρατηρεί κανείς τις ζωές των άλλων».

Η οργάνωση της έκθεσης γίνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More και εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 για τον εορτασμό των 15 ΧΡΟΝΩΝ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Ζεύξις Art Studio. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023. Ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 12:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο.

Το σύμπλεγμα Πολιτισμού και Αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το Match More Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Art Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» δημιουργήθηκε με σκοπό να σώσει από την ερήμωση και τον αφανισμό το Παλιό Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζυμπραγού στο Νομό Χανίων της Κρήτης. Στόχος της είναι να στεγάσει στους χώρους του εκδηλώσεις πολιτισμού, μετατρέποντάς το σε έναν τόπο μνήμης και ένα πεδίο δράσεων στην ενδοχώρα του νησιού.

Το κτίριο του Παλιού Ελαιουργείου αποτελείται από τον κεντρικό οικοδομικό πυρήνα που κατασκευάστηκε με λιθοδομή τη δεκαετία του 1920 και από πτέρυγες – δορυφόρους κατασκευασμένες σε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ως τη δεκαετία του 1970. Το 1980 σταμάτησε η λειτουργία του ως λιοτρίβι και αφέθηκε να καταρρέει γοργά. Κατά την ανασυγκρότησή του στόχος ήταν η διατήρηση των πρωταρχικών υλικών του κτιρίου με τον αυθεντικό τεχνολογικό του εξοπλισμό με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Ο μηχανικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου είναι Ελληνικής Κατασκευής(!) από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατηρήθηκε σαν σημείο μνήμης και αναφοράς των αρχικών λειτουργιών του χώρου.

Σήμερα το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» γιορτάζει τα 15 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του και είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός. Απαρτίζεται από την «Πινακοθήκη Εικαστικών Τεχνών Χανίων» που στόχο της έχει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων, και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων» που σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η παρουσίαση και η ανάδειξη των μόνιμων συλλογών του «Ελαιουργείου» και η προώθηση μαζί με τη μελέτη των διαδραστικών επαφών της Σύγχρονης Τέχνης με τον Άνθρωπο. Παράλληλα από το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» εκπορεύονται έξι μεγάλα προγράμματα Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Πολιτισμού: 1.«Ο Δρόμος των Μουσείων», 2.«Ο Κύκλος των Φαραγγιών», 3.«ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων», 4.«Τέχνη & Οίνος – Τα Οινοποιεία Δυτικής Κρήτης δημιουργούν Πολιτισμό», 5.«Δημιουργική Φιλοξενία Καλλιτεχνών – Olivepress Art Residency» & 6.«Το Βήμα της Τέχνης».

Το παλιό λιοτρίβι που αναγεννήθηκε σε «Εργοστάσιο Τέχνης», βρίσκεται στο χωριό Δρομόνερο, 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων (30 λεπτά με το αυτοκίνητο), πάνω στον οδικό άξονα που οδηγεί στο γραφικό ψαροχώρι του Λιβυκού Πελάγους με τις μαγικές παραλίες: την Παλαιόχωρα.

Το πρόγραμμα «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» υλοποιείται από το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και τους Πολιτιστικούς Φορείς που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και ανάπτυξη του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών.

Στόχος του προγράμματος «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» είναι να αναδείξει ο Νομός Χανίων το εικαστικό δυναμικό του και να καταστεί ένα από τα σημαντικά κέντρα εικαστικών δράσεων της Ελλάδας, μια αρένα νέων καλλιτεχνικών τάσεων και ένα φόρουμ εικαστικού διαλόγου και δημιουργίας, ένα χωνευτήρι αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γηγενών πολιτιστικών αξιών και των διεθνών ρευμάτων πρωτοπορίας, το βήμα παρουσίασης των δράσεων και αναζητήσεων τόσο των Δασκάλων της Τέχνης όσο και των ευφάνταστων Νέων Δημιουργών.

Παράλληλα με την προβολή του τόπου μας και την ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού δυναμικού, στόχος παραμένει η κατασκευή ενός διαδραστικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ όλων των Κρητών Εικαστικών Δημιουργών, της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας και του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού.