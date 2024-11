Χανιά:Εκδήλωση Τιμής Και Μνήμης «Κυριακή της Μνήμης» την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 10:45 πμ στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας.

Οι Βρετανοί Κάτοικοι της Κρήτης,

η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων

σας προσκαλούν στην Επιμνημόσυνη Τελετή για την

Κυριακή της Μνήμης

για όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο

για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας

στο Συμμαχικό Νεκροταφείο της Σούδας,

την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024, στις 10.45 π.μ.

——————

The British Residents of Crete,

the Region of Crete-Regional Unit of Chania and the Municipality of Chania

invite you to the ceremony of the

Remembrance Sunday

in commemoration of those who lost their lives in war

to protect our freedom

at Souda Bay Allied War Cemetery,

on Sunday 10 November 2024 at 10.45 am