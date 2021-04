Χανιά: Έκπληξη το Sansal Boutique Hotel, κέρδισε το βραβείο City Hotel of the Year

Για τρίτη συνεχή χρονιά, και σε μια συγκυρία όπου η ποιότητα και η μοναδικότητα έχουν περισσότερη σημασία παρά ποτέ, τα Greek Hotel of the Year Awards αναδεικνύουν κάποια από τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας.

Μεταξύ των νικητών περιλαμβάνονται καθιερωμένα και ανερχόμενα brands όπως: Euphoria Retreat, Μυστράς – Wellness Hotel of the Year, Cretan Malia Park, Κρήτη – Design Hotel of the Year, Hydrea Luxury Hotel, Ύδρα – Historic Hotel of the Year, OMMA, Σαντορίνη – Most Scenic Location, The Wild Hotel by Interni, Μύκονος – Secluded Hotel of the Year, Calilo Hotel, Ίος- Coastal Hotel of the Year και DikoArch, Χαλκιδική – Luxury Villa of the Year.

Επίσης:

Adorno Beach Hotel & Suites, Μύκονος – Summer Hotel of the Year

Mykonos Grand Hotel, Μύκονος – Spa Hotel of the Year και

Astra Suites, Σαντορίνη – Romantic Hotel of the Year.

Ως προς τις «μικρές λεπτομέρειες» που κάνουν μεγάλη διαφορά σε ένα ξενοδοχείο, το Blue Palace στην Κρήτη κέρδισε τον τίτλο Most Unique Guest Experience, τo Ekies All Senses Resort στην Χαλκιδική απέσπασε τη διάκριση Best Suite, ενώ το Calilo στην Ίο βραβεύτηκε για την πισίνα του.

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι τον τίτλο του City Hotel of the Year δεν τον κέρδισε ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη αλλά η επάξια υποψηφιότητα του Sansal Boutique Hotel στα Χανιά.

Τα Hotel of the Year Awards ανέδειξαν για άλλη μια χρονιά ξενοδοχεία μοναδικού χαρακτήρα κάθε τύπου και μεγέθους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ενδεικτικά του εύρους των μονάδων που διακρίθηκαν είναι τα τέσσερα παρακάτω ξενοδοχεία:

Το Belvedere Hotel στη Μύκονο, διαχρονικός πρεσβευτής της πολυτελούς διαμονής, τόσο σε επίπεδο διαμονής όσο και γαστρονομίας και ευεξίας, απέσπασε τα βραβεία Luxury Hotel, Boutique Hotel και Culinary Experience.

Το Milos Inception Cove Resort, ένα design ξενοδοχείο η αρχιτεκτονική του οποίου αναδεικνύει τα μοναδικά πετρώματα της Μήλου τόσο στους εξωτερικούς, όσο και στους εσωτερικούς του χώρους, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία New Hotel.

To The Bold Type Hotel, ένα ξεχασμένο νεοκλασικό στην Πάτρα που μεταμορφώθηκε σε minimal chic πεντάστερο ξενοδοχείο, βραβεύτηκε ως Special Character Hotel.

To Eressian Hotel & Hammam Spa, ένα κομψά ανακαινισμένο νεοκλασικό της Λέσβου που δίνει έμφαση στις υπηρεσίες ευεξίας, κέρδισε τον τίτλο Small Hotel Spa.

Την ανάγκη για θετικά μηνύματα στον ξενοδοχειακό χώρο επεσήμανε ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ: