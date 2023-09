Χανιά:Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διεθνής ένωση

Ξεκινάει στα Χανιά αυτήν τη Δευτέρα το πρωί στις 9πμ το διεθνές συνέδριο “Closed Cycles and the Circular Society 2023: The Power of Ecological Engineering” της International Ecological Engineering Society (IEES) στο Minoa Palace Resort και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου.

Το άνοιγμα των εργασιών θα κάνει ο Πρόεδρος της ΙΕΕS Επίκ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης, και εκπρόσωποι του Δημάρχου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν 295 συμμετέχοντες από 53 χώρες ανά τον κόσμο, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του κλάδου της οικολογικής μηχανικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, διοργανώνεται τη Δευτέρα μεταξύ 1-5μμ εκδήλωση μεταφοράς γνώσης σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και την εταιρεία Συμβούλων-Ερευνητών Περιβάλλοντος ISOTECH Ltd από την Κύπρο. Η εκδήλωση αφορά το ευρωπαϊκό έργο ‘SEALIVE’ που αφορά την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την καινοτόμο δημιουργία βιοπλαστικών προϊόντων (π.χ. δίχτυα αλιείας, εδαφοκαλυπτικές μεμβράνες, επαναχρησιμοποιήσιμα μαχαιροπίρουνα, δοχεία συσκευασίας τροφίμων) από βιο-υλικά όπως άλγη και οργανικά απόβλητα.

Οι διοργανωτές θα υποδεχτούν με χαρά όποια ΜΜΕ παρευρεθούν στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου και καλύψουν την εκδήλωση.