Χανιά : Ενημερωτικό Σεμινάριο «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο»

Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024

Αίθουσα Μανούσου Μανουσάκη Γ2.1 – Πολυτεχνείο Κρήτης

09:00 – 09:30 Προσέλευση – Εγγραφή

09:30 – 09:45 Χαιρετισμοί

 Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

 Καθ. Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Πολυτεχνείου Κρήτης

 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – Διαδικτυακά

09:45 – 10:30 Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας – Παραδείγματα

Λουδοβίκος Βάνερκ, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εξεταστής ΟΒΙ

10:30 – 12:30 Unitary Patent and the European Patent

Stefan Luginbuehl, Head of Department for IP Lab – Patent Policy, European Patent Office (EPO) – Διαδικτυακά

12:30 – 12:50 Τεχνολογική Πληροφόρηση από Tίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Αξιοποίηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Δρ. Γιώργος Ασημόπουλος, Χημικός, Υπεύθυνος Περιφερειακού

Γραφείου ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη

12:50 – 13:00 Υπηρεσίες της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην προστασία των εφευρέσεων ερευνητών

Δρ. Ευφημία Παναγιωτίδου, Δικηγόρος, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης

13.00 – 13.30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

13:30 Ελαφρύ γεύμα

Διοργάνωση:

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) www.obi.gr

Σε συνεργασία με:

European Patent Office www.epo.org

Πολυτεχνείο Κρήτης https://www.tuc.gr/el/archi