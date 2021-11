Χανιά:Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη εκπαιδευτικοί και μαθητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή επισκέφθηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, εκπαιδευτικοί και μαθητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + με τίτλο: «Standing up for Human Rights against Racism and Prejudice» από Ιταλία, Τουρκία Πολωνία, Πορτογαλία και Ελλάδα συνοδευόμενοι από την Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων κ. Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου και τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αθανάσιο Στριλάκο.

Οι φιλοξενούμενοί μας, συζήτησαν με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη εκπαιδευτικά θέματα, μεταξύ των οποίων και την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου και την αλληλεπίδραση του πολιτιστικού μας κεφαλαίου με το πολιτιστικό κεφάλαιο άλλων χωρών. Ο κ. Καλογερής εξέφρασε την ικανοποίησή του, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται και δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των σχολείων της χώρας μας και τα σχολεία άλλων χωρών, τα οποία φέρνουν τους νέους Ευρωπαίους Πολίτες εγγύτερα. Από τα προγράμματα αυτά, τόνισε, προκύπτουν σημαντικά οφέλη και για τα δύο μέρη, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό, στο πολιτιστικό και στο κοινωνικό επίπεδο.

Η συνάντηση έκλεισε με την προσφορά αναμνηστικών δώρων από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκολαο Καλογερή.