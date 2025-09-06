ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Η ανακοίνωση του «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει με βαθύτατη οδύνη την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), ο οποίος έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από μία άνιση σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής, από κοινού με τον μεγάλο ιεράρχη της Κρήτης Ειρηναίο Γαλανάκη, και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις. Οι μουσειακοί χώροι του Ιδρύματος στη Χαλέπα, τις Μουρνιές και το Θέρισο παραμένουν κλειστοί μέχρι και την ημέρα της κηδείας.

Λ. Αυγενάκης: Ανάγκη για δίκαιη υγειονομική μεταχείριση...

Αναφορά στη Βουλή με βάση την επιστολή της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ....

Χανιά:Συλλυπητήρια δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Α.Κ....

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη...

Χανιά:"Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη"
Ηράκλειο:Το ευχαριστώ της Διοίκησης του Βενιζελείου Νοσοκομείου για τη νέα δωρεά οργάνων
