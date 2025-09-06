Χανιά:Η ανακοίνωση του «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει με βαθύτατη οδύνη την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), ο οποίος έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από μία άνιση σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής, από κοινού με τον μεγάλο ιεράρχη της Κρήτης Ειρηναίο Γαλανάκη, και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις. Οι μουσειακοί χώροι του Ιδρύματος στη Χαλέπα, τις Μουρνιές και το Θέρισο παραμένουν κλειστοί μέχρι και την ημέρα της κηδείας.