Ηράκλειο:Το ευχαριστώ της Διοίκησης του Βενιζελείου Νοσοκομείου για τη νέα δωρεά οργάνων

Η ανακοίνωση του διοικητή του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, στην οποία αναφέρει:

“Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών. Συγκεκριμένα, έγινε δωρεά πνευμόνων, ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από 37χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το ΠΑΓΝΗ, καθώς και ομάδες της Ιταλίας από τη Ρώμη και το Μιλάνο. Σημαντική ήταν η συμβολή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Τροχαίας Ηρακλείου που φρόντισαν με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων. Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες. Η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με κοινό γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, που με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας σε συνανθρώπους μας την ελπίδα για μια νέα ζωή.”