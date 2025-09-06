ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συλλυπητήρια δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Νίκο Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Η προσφορά του στα Χανιά και στην ιστορική μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε πολύτιμη από κάθε άποψη. Από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος έως σήμερα, ήταν εκείνος ο οποίος με την αφοσίωσή του, το έργο του και το όραμά του το κατέστησε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών και μελετών στη χώρα με διεθνή μάλιστα απήχηση.

Η διαφύλαξη της κληρονομιάς του μεγάλου Κρητικού πολιτικού και Εθνάρχη υπήρξε έργο ζωής στο οποίο αφιέρωσε όλη του την ενεργητικότητα και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Δεινός μελετητής και ο ίδιος της ιστορίας, κατέστησε το Εθνικό Ίδρυμα σημείο αναφοράς για την μελέτη της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, με την ίδρυση των μουσείων, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων και με την έκδοση μελετών που συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας.

Υπήρξε και ο ίδιος συγγραφέας σημαντικών μελετών με αποκορύφωμα τη βιογραφία του Κρητικού πολιτικού, μέσα από την οποία αναδείχθηκε το πρόσωπο και ο πολιτικός που σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Η βράβευσή του Νίκου Παπαδάκη από την Ακαδημία Αθηνών υπήρξε η αναγνώριση του έργου του αλλά και της παρακαταθήκης που αφήνει στα Χανιά.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
