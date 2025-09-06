ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η είδηση της απώλειας του Νίκου Παπαδάκη, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», μας γεμίζει θλίψη.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του επί δεκαετίες και να συνδεθώ με προσωπική φιλία με αυτόν τον άνθρωπο του πνεύματος και της πράξης, που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την ιστορική μνήμη και την επιστημονική έρευνα. Τον γενναιόψυχο άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά και επί σειρά ετών όχι απλώς στη διατήρηση, αλλά στην πολύπλευρη ανάδειξη του έργου και της παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τον στυλοβάτη του φερώνυμου Εθνικού Ιδρύματος, ενός από τα σημαντικότερα της χώρας.

Αφοσιωμένος σε αυτό τον σκοπό, ο Νίκος Παπαδάκης αφήνει πίσω τη δική του παρακαταθήκη. Τα αποτελέσματα μιας κοπιώδους προσπάθειας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα βρει άξιους συνεχιστές, εμπνευσμένους από το παράδειγμά του.
Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης λόγω διακοπής...

0
Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι...

Λ. Αυγενάκης: Ανάγκη για δίκαιη υγειονομική μεταχείριση...

0
Αναφορά στη Βουλή με βάση την επιστολή της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ....

Ηράκλειο:Προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης λόγω διακοπής...

0
Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι...

Λ. Αυγενάκης: Ανάγκη για δίκαιη υγειονομική μεταχείριση...

0
Αναφορά στη Βουλή με βάση την επιστολή της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συλλυπητήρια δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Στήριξη του Δημάρχου και 20 δημοτικών συμβούλων στην Καισαριανή, σχετικά με την κλήση σε απολογία για παράβαση καθήκοντος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST