Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

«Η είδηση της απώλειας του Νίκου Παπαδάκη, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», μας γεμίζει θλίψη.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του επί δεκαετίες και να συνδεθώ με προσωπική φιλία με αυτόν τον άνθρωπο του πνεύματος και της πράξης, που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την ιστορική μνήμη και την επιστημονική έρευνα. Τον γενναιόψυχο άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά και επί σειρά ετών όχι απλώς στη διατήρηση, αλλά στην πολύπλευρη ανάδειξη του έργου και της παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τον στυλοβάτη του φερώνυμου Εθνικού Ιδρύματος, ενός από τα σημαντικότερα της χώρας.

Αφοσιωμένος σε αυτό τον σκοπό, ο Νίκος Παπαδάκης αφήνει πίσω τη δική του παρακαταθήκη. Τα αποτελέσματα μιας κοπιώδους προσπάθειας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα βρει άξιους συνεχιστές, εμπνευσμένους από το παράδειγμά του.

Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».