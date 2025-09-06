ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Στήριξη του Δημάρχου και 20 δημοτικών συμβούλων στην Καισαριανή, σχετικά με την κλήση σε απολογία για παράβαση καθήκοντος

Με μία απαράδεκτη και προκλητική απόφαση η κυβέρνηση της Ν.Δ., με την υπογραφή του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλεί σε απολογία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής για το πειθαρχικό αδίκημα της “παράβασης καθήκοντος λόγω δόλου”.

Η κυβέρνησή θεωρεί πειθαρχικό αδίκημα την μετατροπή των συμβάσεων 5 υπαλλήλων, στην καθαριότητα, του Δήμου Καισαριανής σε αορίστου χρόνου, που αποτελεί απόφαση σταθμό στον αγώνα της Εργατικής Τάξης για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Για την κυβέρνηση της Ν.Δ. πειθαρχικό αδίκημα δεν αποτέλεσε το φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα βοσκοτόπια και τις Ferrari. Αντίθετα πειθαρχικό αδίκημα, μάλιστα με δόλο (!!!), θεωρεί το να υπερασπίζεσαι έμπρακτα το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζομένων.

Ζητάμε:
-Την ανάκληση της κλήσης σε απολογία του Δημάρχου και των 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής
-Την κατάργηση της γνωστής ως «διάταξης Βορίδη» που υποχρεώνει τις δημοτικές αρχές να ασκούν έφεση σε θετικές για τους εργαζομένους πρωτόδικες αποφάσεις.
– Την μετατροπή των σχέσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.
– Χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών των Δήμων.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΧΑΡΙΤΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

