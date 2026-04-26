Λασίθι:Ακυρώνεται η αθλητική δράση του «1ου Adventure Fest» στην Πέζα Καλού Χωριού. Κανονικά διεξάγονται οι αγώνες τρεξίματος στην Κολοκύθα

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι ακυρώνεται η αθλητική δράση του «1ου Adventure Fest» που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα (10:00 – 14:00) στο αναρριχητικό πεδίο της Πέζας Καλού Χωριού λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης και ο πρόεδρος του Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου «Τάλως» Δημήτρης Κουλουγουσίδης οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Καλού Χωριού σε συνδυασμό με την ολισθηρότητα που υπάρχει στο πιστοποιημένο πεδίο, καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή των αγώνων αναρρίχησης λόγω της ασφάλειας των συμμετεχόντων.

Ωστόσο κανονικά θα διεξαχθούν οι αγώνες τρεξίματος στην νήσο Κολοκύθα.

Ο πρώτος αγώνας σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο Ε.Ο.Σ Λασιθίου, θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί (26/4) ενώ η εκκίνηση θα γίνει από τους Μύλους (Κανάλι Ελούντας).

Η διαδρομή θα είναι κυκλική στο νησί της Κολοκύθας και θα έχει μήκος περίπου 7, 5 χιλ. Για τους μικρούς δημότες προγραμματίζεται ένας ακόμα αγώνας 1 χιλ.

Όπως έγινε γνωστό ακυρώνεται και η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Νεάπολης για τις απονομές στους νικητές των αγώνων.

Οι απονομές σύμφωνα με τους διοργανωτές θα πραγματοποιηθούν στους Μύλους της Ελούντας μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.

Ανάλογη τελετή πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή του Φραρώ με τις απονομές που έγιναν στους νικητές που συμμετείχαν στις ποδηλατικές διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ποδηλατικού Ομίλου «Δρήρος».