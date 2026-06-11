«Νταντάδες της Γειτονιάς» στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι ο δήμος μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ήδη ξεκίνησαν αιτήσεις για τη δράση που επιδοτεί τη φροντίδα βρεφών και νηπίων με voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως δίνοντας στήριξη σε εργαζόμενους, ανέργους και σπουδάζοντες γονείς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, με τη διαδικασία να έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης και να περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους και συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος.

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και παρέχει οικονομική στήριξη για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας, ενώ για μερική απασχόληση το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ τον μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν αναλάβει την επιμέλεια παιδιών ηλικίας έως δυόμισι ετών και είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία είτε παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, καθώς και μητέρες που φοιτούν σε πανεπιστήμια, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ή ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν πατέρες που διαθέτουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια παιδιού και εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια βρέφους ή νηπίου με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα εφαρμόζονται συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Στην περίπτωση οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται κανένα εισοδηματικό όριο, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών ωφελούμενών.

Οι δημότες μπορούν να αναζητήσουν κάθε λεπτομέρεια και τον πλήρη οδηγό στην επίσημη ιστοσελίδα ntantades.gov.gr.