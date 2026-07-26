ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι έως τον κόμβο Καλυδωνίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι.

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη χ.θ. 27+500 έως και χ.θ. 26+200 του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι (έως τον κόμβο Καλυδωνίας), με εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη, κατά το χρονικό διάστημα από 27/07 έως 02/08/2026 και μόνο βραδινές ώρες (22:00-06:00).

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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Team Πολ. Κρήτης
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