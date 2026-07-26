ΕΛΛΑΔΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «χρυσά» παιδιά του Βλάχου κατέκτησαν για πρώτη φορά την ιστορική κορυφή στο World Cup

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Θρίαμβος για την Ελλάδα στο Σίδνεϊ με ήρωα τον Αργυρόπουλο. Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών νίκησε με 15-14 στον τελικό την Ουγγαρία και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην τελική φάση του World Cup.

Με πρωταγωνιστή τον Κρητικό «γίγαντα» Δημήτρη Σκουμπάκη και σκόρερ της τελευταάις στιγμής τον αρχηγό, Στέλιο Αργυρόπουλο, η «γαλανόλευκη« έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα της στην ιστορία της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

Εξέλιξη αγώνα

Η Ελλάδα μπήκε με εξαιρετικό τρόπο στον τελικό και πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Ο Αργυρόπουλος άνοιξε το σκορ με πέναλτι, ο Βίσμεγκ ισοφάρισε για την Ουγγαρία, όμως η «γαλανόλευκη» αντέδρασε άμεσα. Με τους Παπαναστασίου και Κάκαρη έφτασε στο 3-1, ενώ στη συνέχεια οι Σκουμπάκης και Γαρδίκας ανέβασαν τη διαφορά στο 5-2. Ο Μάνχερζ μείωσε σε 5-3 πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο οι Μαγυάροι ανέβασαν την πίεσή τους και με τον Νάγκι μείωσαν σε 5-4. Η Ελλάδα απάντησε με τον Πούρο για το 6-4, όμως η Ουγγαρία επέστρεψε ξανά και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (6-6) με τους Νάγκι και Βίγκβαρι. Ο Σκουμπάκης έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Εθνική, διαμορφώνοντας το 7-6 στο ημίχρονο.

Το τρίτο οκτάλεπτο είχε συνεχείς ανατροπές. Η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 7-7, η Ελλάδα πήρε ξανά κεφάλι με τον Γκιουβέτση (8-7), αλλά οι Μαγυάροι πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά με 9-8. Η «γαλανόλευκη» αντέδρασε με τους Γκιουβέτση και Σκουμπάκη, ενώ ο Πούρος πέτυχε το 11-10, κρατώντας την Ελλάδα σε θέση οδηγού.

Στην τελευταία περίοδο η Εθνική προσπάθησε να «καθαρίσει» τον τελικό, με τον Παπαναστασίου και τον Σκουμπάκη να ανεβάζουν το σκορ στο 14-11. Η Ουγγαρία όμως δεν εγκατέλειψε τη μάχη και με τον Ζάλανκι μείωσε σε 14-13. Στο τελευταίο λεπτό, ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14, αφήνοντας ανοιχτό το φινάλε. Εκεί βρέθηκε ο Αργυρόπουλος να πετύχει το πιο κρίσιμο γκολ της διοργάνωσης.

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Team Πολ. Κρήτης
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