Ευχές και Συγχαρητήρια της κ.Ιωαννας Μελάκη , για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

*η Ιωάννα Μελάκη είναι η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Εκ μέρους του Δ.Σ της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,σας στέλνουμε τις ευχές μας

Οι ευχές.μας:

Παιδιά μας,

Συγχαρητήρια ,από καρδιάς ,σε όλους.και σε όλες σας

Με συγκίνηση και θαυμασμό,μα προπάντων με Ελπίδα.υποδεχτηκαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι,ως γονείς , καθηγητές ,φίλοι και ιδίως ως κοινωνία ολόκληρη,για όσα καταφέρατε και σας ευχόμαστε και στην νέα σας πορεία να οδευσετε με πυξίδα την αυτοπεποίθηση, την τόλμη,την πίστη στον εαυτό σας ,με επιμονή και υπομονή και θα πετύχετε τον στόχο σας.

Γνωρίζετε ότι ,μόνο με τα παραπάνω,τα όνειρα σας και οι στοχοι σας, θα γίνουν πραγματικότητα .

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και σε εκείνους που στάθηκαν καρτερικά δίπλα σας σαυτόν τον αγώνα σας, με αγάπη και αφοσίωση , (οικογένεια -εκπαιδρυτικους).

Η σκέψη μας όμως και τα αισθήματα.μας επεκτείνονται

και στα παιδιά μας που δεν πέτυχαν, το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν. τονίζοντας τους ότι

Παιδιά μας,

Δώσατε.μια μάχη,δεν εννοείται ότι δεν προσπαθήσατε, η ότι σγωνιστηκατε λιγότερο, θα πρέπει να ξέρετε.οτι η αξία του ανθρώπου, οι δυνατότητες και το μέλλον του.δεν καθορίζονται από μια εξέταση

Κάθε διαδρομή επιτυχίας η αποτυχίας έχουν τις δικές τους προκλήσεις και κάθε τέλος μπορεί να γίνει η αρχή μιας νέας, εξίσου σημαντικής πορείας.

Τέλος,Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και όλες! Επιτυχόντες και επιτυχόντες

Ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά σας.

Για το Δ.Σ

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

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