UNESCO: Αναγνώρισε τον Όλυμπο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Ο Όλυμπος, γνωστός ως το «βουνό των θεών», απέκτησε επίσημα διεθνή αναγνώριση ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας από την UNESCO.

Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εντάσσεται πλέον στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή και προστασία της.

https://x.com/UNESCO/status/2081273968213033366?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2081273968213033366%7Ctwgr%5Eab2695c15e41447cc9c40b2c0069e09445f10393%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tanea.gr%2F2026%2F07%2F26%2Flifearts%2Fculture%2Funesco-anagnorise-ton-olympo-os-mnimeio-pagkosmias-klironomias%2F