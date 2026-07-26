Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με 58 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 2680 ευρώ, ζυγαριά και ΙΧΕ αυτοκίνητο

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 2680 ευρώ, ζυγαριά και ΙΧΕ αυτοκίνητο

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες (25.07.2026)το απόγευμα οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο ημεδαπός να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε ακολούθησε έλεγχος στο όχημα και νομότυπες έρευνες στην οικία του και σε χώρο που χρησιμοποιεί για απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, (καβατζα).

Κατά την διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 58 γραμμάρια κοκαΐνης

• Ζυγαριά

• Χρηματικό ποσό 2680 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Κινητό τηλέφωνο

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.