Καιρός: Ερχεται ζέστη και αφρικανική σκόνη – Πού θα «χτυπήσουν» 38άρια

Πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα εκδόθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η πρόβλεψη αφορά την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες σταδιακά ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι αναμένονται μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τοπικά φαινόμενα στα νότια που φτάνουν έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις μέγιστες τιμές, φτάνοντας σε πολλές περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα παράκτια θα πνέουν νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 με 33 βαθμούς, με τοπικά στην κεντρική Μακεδονία να φτάνει τους 34. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα θα επικρατήσουν δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου, με ελάχιστες στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι. Θερμοκρασία από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες: Δευτέρα 27/7, Τρίτη 28/7 και Τετάρτη 29/7/2026

Για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, στη βόρεια χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38, και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.