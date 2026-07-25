Η Ελλάδα διεκδικεί την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Αξιωματούχοι ασκούν εδώ και καιρό πιέσεις ώστε η κορυφή του Ολύμπου, η οποία υψώνεται στα 2.918 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, να λάβει την πολυπόθητη αναγνώριση από την UNESCO.

Οι ελληνικές αρχές επιδιώκουν εδώ και καιρό την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και σύντομα θα πληροφορηθούν αν ο χώρος θα λάβει τελικά την πολυπόθητη αναγνώριση.

Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς. όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει τη συζήτηση για την υποψηφιότητα αύριο,Κυριακή, στο πλαίσιο της 48ης συνόδου της που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου.

Η Ελλάδα πρότεινε για πρώτη φορά την ένταξη του μυθικού βουνού στον κατάλογο των τοποθεσιών που η UNESCO θεωρεί ότι έχουν «εξαιρετική αξία για την ανθρωπότητα» το 2014, επικαλούμενη τόσο την πολιτιστική όσο και την περιβαλλοντική του σημασία.

Η περιοχή ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός – ο πρώτος της Ελλάδας – το 1938, ως αναγνώριση της μοναδικότητας του τοπίου, το οποίο δεν καλύπτεται μόνο από καταπράσινα δάση αλλά και από αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες και πηγές, όλα σε πολύ κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.

Η απόκρημνη κορυφή του, που περιγράφεται από τον Όμηρο ως η «έδρα των αθανάτων» και όπου λέγεται ότι ο Δίας, ο πατέρας των θεών, ασκούσε την εξουσία του, υψώνεται στα 2.918 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το Λιτόχωρο, η κοντινότερη πόλη στο βουνό, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα μακριά από εκπληκτικές παραλίες, σχεδόν στους πρόποδες του βουνού.

Αναγνωρίζοντας την αφθονία της χλωρίδας και της πανίδας, η UNESCO χαρακτήρισε τον Όλυμπο καταφύγιο βιόσφαιρας το 1981. Η περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος ήρθε με τη μορφή προεδρικού διατάγματος, όταν το βουνό ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός, το 2021.

Πέρυσι, η επιτροπή ενέκρινε την εγγραφή 26 νέων μνημείων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τοποθεσιών σε 1.428, κατανεμημένες σε 170 χώρες. Από τις 21 τοποθεσίες που βρίσκονται στην Ελλάδα, μόνο δύο έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία μικτού χαρακτήρα (πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς).

Όπως συμβαίνει με μεγάλο μέρος της Ελλάδας, η δημοτικότητα του συγκεκριμένου βουνού έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία, καθώς πέρυσι καταγράφηκαν περίπου 500.000 επισκέπτες.

Πρόκειται για έναν αριθμό που αναμένεται ευρέως να αυξηθεί, λόγω της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος για τον αρχαίο κόσμο μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία-υπερπαραγωγή, η οποία, αν και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων και είναι εμπνευσμένη από το έπος του Ομήρου, γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα που συνέβαλε επίσης στη χρηματοδότησή της.

«Χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε τουρίστες, αλλά η αύξηση του αριθμού τους συνεπάγεται και περισσότερους κινδύνους», δήλωσε στον Guardian ο Δημήτρης Παππάς, αναπληρωτής διευθυντής του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν η περιοχή ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτό θα συμβάλει στην προστασία του βουνού. Αν χάσουμε ό,τι διαθέτουμε, θα είναι καταστροφή».

Η Ελλάδα έχει επίσης τονίσει τη θρησκευτική σημασία της περιοχής, αναφέροντας την ανακάλυψη ενός υπαίθριου ιερού, σε μια από τις χαμηλότερες κορυφές του βουνού. Το ιερό πιστεύεται ότι περιγράφηκε από τον Πλούταρχο τον 2ο αιώνα μ.Χ. σε σχέση με θυσίες ζώων που έγιναν στον Δία.

Επιπλέον, στον Όλυμπο πιστεύεται ότι βρίσκεται το παρεκκλήσι με το υψηλότερο υψόμετρο στον χριστιανικό ορθόδοξο κόσμο, με βυζαντινά μοναστήρια και άλλους χώρους λατρείας χτισμένα στις πτυχές και τις κορυφές του.