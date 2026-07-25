Καιρός: Η προοπτική των επόμενων 15 ημερών – Γλιτώνει η Ελλάδα τον καύσωνα της Ευρώπης;

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, εξηγεί το πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες 15 ημέρες.

Πρόγνωση καιρού για το προσεχές δεκαπενθήμερο στη χώρα δείχνει ήπιες, αλλά σταθερά θερμές συνθήκες, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Οι προβλέψεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο για παρατεταμένα και επικίνδυνα θερμικά κύματα.

Όπως εκτιμά ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, η νοτιοανατολική Ευρώπη φαίνεται να αποφεύγει το ισχυρό κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη αυτή την περίοδο.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως «η προοπτική των επόμενων 15 ημερών δείχνει ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν βρίσκεται στον κύριο πυρήνα της έντονης θερμής ανωμαλίας».

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρει για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα ότι «η εικόνα παραπέμπει σε διαδοχικές θερμές εξάρσεις, αλλά όχι σε παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα».

Η πρώτη αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου, ενώ προς το τέλος του μήνα προβλέπεται πρόσκαιρη υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου αναμένεται να φέρουν νέο θερμό επεισόδιο, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πάτρα, ο υδράργυρος θα φτάνει κατά διαστήματα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται «αξιόλογο υετικό σήμα», δηλαδή δεν αναμένεται ουσιαστική τάση για βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η εικόνα παραμένει ρευστή για τη συνέχεια, καθώς «η αβεβαιότητα αυξάνεται μετά τη 10η ημέρα, επομένως η εικόνα χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση». Συνοψίζοντας την προγνωστική τάση, ο μετεωρολόγος τονίζει πως «το βασικό μήνυμα είναι ζέστη με διακυμάνσεις, περιορισμένα φαινόμενα και όχι σταθερή καυτή περίοδος».