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Μέτρα για τους συνταξιούχους: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στη ΔΕΘ – Αυξάνεται το επίδομα Νοεμβρίου

Από: ΠΚ team

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Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους άφησε ανοιχτό ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Δέκα με Τόνο».

Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι δεν έμειναν εκτός των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι αντίστοιχες κινήσεις μπορεί να υπάρξουν και φέτος.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, ο κ. Τσάπαλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική επί της αρχής, ωστόσο τόνισε πως οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική ισορροπία.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, επισημαίνοντας ότι από φέτος το ποσό αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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