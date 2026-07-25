Μια πτήση ανά 1-2 λεπτά: 400 αεροπλάνα σε 24 ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Κορυφώνεται η κίνηση του καλοκαιριού – Η κίνηση καταγράφει αύξηση 5,1% με 5 εκατομμύρια επιβάτες.

Η τουριστική κίνηση στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του Αυγούστου, με το νησί να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα πλοία που συνδέουν την Κρήτη με τον Πειραιά αναχωρούν και καταπλέουν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις αεροπορικές πτήσεις, καθώς η ζήτηση για ταξίδια προς το νησί παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην «Π» ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, έχει υπάρξει μέρα τον Ιούλιο που σε 24 ώρες προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν 400 αεροπλάνα, 1 πτήση δηλαδή ανά 1-2-3 λεπτά.

Και ο Ιούλιος θα κλείσει με θετικό πρόσημο και μέχρι τώρα οι αφίξεις έφθασαν σχεδόν τις 600.000.

Από την αρχή της σεζόν, η κίνηση καταγράφει αύξηση 5,1% με 5 εκατομμύρια επιβάτες, αυξήσεις και αναχωρήσεις.

Παράλληλα, οι ξενοδοχειακές μονάδες καταγράφουν αυξημένες πληρότητες, που φθάνουν σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη, το 90%, ενώ ο μήνας άρχισε με χαμηλότερες πληρότητες 10%-12% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, όπως είπε, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο.

Επίσης, ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ δυνατός μήνας και τα ξενοδοχεία θα γεμίσουν.

Η ζήτηση, σημείωσε, θα συνεχιστεί δυναμικά και τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα δεν είναι μόνο οι ξένοι επισκέπτες που κινούνται μαζικά.

Πολλοί Κρητικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή προγραμματίζουν ολιγοήμερες αποδράσεις τις επόμενες ημέρες, αξιοποιώντας τις άδειές τους και επιλέγοντας προορισμούς τόσο εντός του νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Πάνω από 65.000 διεθνείς θέσεις εβδομαδιαίως στα Χανιά

Νίκος Χαλκιαδάκης, Ιάκωβος Ουρανός

Σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η τουριστική κίνηση και στο αεροδρόμιο των Χανίων για το δεύτερο μισό της θερινής σεζόν. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών προβλέπει περισσότερες από 65.000 διαθέσιμες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις κάθε εβδομάδα, μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Η τουριστική αιχμή του καλοκαιριού διατηρεί τη δυναμική της χωρίς σημάδια κάμψης, καθώς για την εβδομάδα 20 με 26 Ιουλίου υπολογίζονται 68.524 θέσεις, για το διάστημα 27 Ιουλίου με 2 Αυγούστου 68.843 θέσεις και για την περίοδο 3 με 9 Αυγούστου καταγράφεται η κορύφωση με 68.862 θέσεις, ενώ ακολουθούν 65.747 και 63.778 θέσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης για τον τουρισμό των Χανίων με 375.601 προγραμματισμένες θέσεις για όλη τη σεζόν, σημειώνοντας αύξηση 19,2% σε σχέση με το 2025.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία με 258.364 θέσεις και άνοδο 16,3%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πολωνία με 115.221 θέσεις και αύξηση 1,1%, η Σκανδιναβία με 107.240 θέσεις και άνοδο 2,6%, καθώς και η Ιταλία με 88.778 θέσεις και εντυπωσιακή αύξηση 27,5%.

Παράλληλα, σημαντική ώθηση δίνουν αγορές όπως η Ιρλανδία με αύξηση 45,6%, η Ελβετία με 24,7%, το Ισραήλ με 17,2% και η Μάλτα με 6,1%. Στον αντίποδα, ήπια υποχώρηση καταγράφεται από τη Γαλλία κατά 6,5%, την Αυστρία κατά 7,5% και την Ισλανδία κατά 15,7%.

Για το σύνολο της φετινής θερινής περιόδου του 2026, οι προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις προς τα Χανιά φτάνουν τις 1.586.967, καταγράφοντας συνολική άνοδο 15% σε σύγκριση με το 2025. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του προορισμού και τη σταθερά υψηλή ζήτηση από τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ