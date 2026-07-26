Δήμος Ηρακλείου:Mε αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Το άνοιγμα των Ενετικών πυλών Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται και οι αποφάσεις για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές και η διάθεση επιπλέον ποσού 1.000.000 ευρώ για την πλήρη κάλυψη των

αναγκών καθαριότητας των σχολείων μας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που βρέθηκαν στην ατζέντα της εβδομάδας που φεύγει.

Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Άνοιξαν ξανά οι πύλες Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα

Δυο εμβληματικές αστικές πύλες των Ενετικών Τειχών, η πύλη Σαμπιονάρα και η πύλη Παντοκράτορα, άνοιξαν ξανά, μόνιμα, και υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες. Μαζί με τις πύλες Αγίου Γεωργίου (που είχαμε ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2025) και την πύλη Ιησού (που αναδιαμορφώσαμε), δημιουργούν ένα μοναδικό ορόσημο:

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή, οι τέσσερις αστικές πύλες του Ηρακλείου, του προμαχωνικού του συστήματος που είναι κάτι μοναδικό στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ανοικτές, περνιούνται, βαδίζονται, απολαμβάνονται από τους ανθρώπους.

Η πύλη Σαμπιονάρα συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφώρ και θα είναι ανοικτή, με φύλαξη, από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 09:00 έως τις 22:00.

Η Πύλη Παντοκράτορα αποδόθηκε ξανά στο Ηράκλειο με την υποδειγματική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας».

Η έκθεση εγκαινιάστηκε με την παρουσία πλήθους κόσμου, του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, αυτοδιοικητικών στελεχών, της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ) Βάσως Συθιακάκη, στελεχών της ΕΦΑΗ, του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπων Φορέων της πόλης.

Ευχαριστώ και από εδώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τα στελέχη του Υπουργείου, τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά στην ΕΦΑΗ, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Περιφέρειας, καθώς και όλους τους συνεργάτες των Υπηρεσιών του Δήμου μας, ιδιαίτερα του Γραφείου Παλιάς Πόλης, που τόσο πολύ έχουν προσπαθήσει για ό,τι γίνεται στα Τείχη.

Βαδίζουμε σε μια πορεία η οποία έχει ακόμα πολλά να δώσει. Η στόχευσή μας είναι η ζωή στα Τείχη. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι αυτό έχουν αρχίσει ήδη να το αισθάνονται οι άνθρωποι. Αλλάζει η όψη και η αίσθηση της πόλης αλλά και το στίγμα που εκπέμπει διεθνώς.

Επόμενοι σταθμοί αυτής της πορείας, το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών που ξεκινάει στις 31/8 και το άνοιγμα της νέας έκθεσης στην Πύλη Μακάσι στις αρχές Σεπτεμβρίου, που θα είναι ένας χώρος μνήμης για την Εθνική Αντίσταση. Στη σειρά των έργων στο χερσαίο και στο παράκτιο Τείχος

προστίθεται τώρα η αποκατάσταση και επανάχρηση του συνόλου των Ενετικών Νεωρίων, έργο μέγιστης σημασίας, για το οποίο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ανάδειξης του αναδόχου με καταληκτική προθεσμία την 30η Αυγούστου 2026. Και γι’ αυτή την εξέλιξη ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη μας Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης στο πρόσωπο της προϊσταμένης της Μαρίας Κασσωτάκη.

Θυμίζω ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις υλοποιούνται στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) Δήμου Ηρακλείου – Υπουργείου Πολιτισμού – Περιφέρειας Κρήτης και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

🔘 Συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας

Ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της πόλης, έργα πρασίνου, βελτίωσης του οδοφωτισμού και στοχευμένες παρεμβάσεις σε γειτονιές και χωριά, βρίσκονται σταθερά στην εβδομαδιαία ατζέντα μας.

Μεταξύ άλλων, συνεχίζοντας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές, ξεκινήσαμε το έργο ανάπλασης της Πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια. Βρεθήκαμε στην πλατεία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής

Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη, την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων Ζαμπία Λαζανάκη και την επιβλέπουσα του έργου Σγουρίτσα Πιταροκοίλη. Μιλήσαμε με κατοίκους και επιχειρηματίες και είδαμε από κοντά τις εργασίες πλήρους αναμόρφωσης της πλατείας με τη τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων κυβόλιθων και νέου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά, κ.α.) για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Συνεχίζουμε.

🔘 Πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές και επιπλέον 1.000.000 ευρώ για την πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολείων μας

Δυο σημαντικές ομόφωνες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, έπειτα από αντίστοιχες προτάσεις της Δημοτικής μας Αρχής.

Με εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης Γιώργου Αγριμανάκη, εγκρίθηκε η πρόσληψη 243 ατόμων για την καθαριότητα των σχολείων μας το διδακτικό έτος 2026-2027, με κάλυψη του επιπλέον κόστους που απαιτείται, ποσού 1.011.500 ευρώ, από πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Γιατί συμβαίνει αυτό: Στο Δήμο μας είχαν εγκριθεί με Υπουργική απόφαση 269 άτομα για τον καθαρισμό των σχολείων, με τρίωρη απασχόληση και 806 ώρες συνολικής ημερήσιας απασχόλησης. Ωστόσο, οι μόλις τρείς ώρες ανά ημέρα, δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών

καθαριότητας. Γι’ αυτό και με γνώμονα την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των μαθητών, αποφασίσαμε την αύξηση των ωρών απασχόλησης κατά περίπου 70%, από 806 σε 1.358,5. Συνολικά προσλαμβάνουμε 173 άτομα με πλήρη απασχόληση (1.124,5 ώρες ημερησίως),

46 με απασχόληση 3 ωρών (138 ώρες ημερησίως) και 24 με απασχόληση 4 ωρών (96 ώρες ημερησίως). Αυτή η ενίσχυση προκαλεί και μια σημαντική επιπλέον δαπάνη που θα καλύψει ο Δήμος μας, παρά το ότι αποτελεί πλήρη υποχρέωση του κεντρικού Κράτους. Μόνο έτσι όμως διασφαλίζουμε την άρτια καθαριότητα των σχολείων. Και αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη επροτεραιότητά μας.

Επίσης, με εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τάσου Τσατσάκη, εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή πρωινού γεύματος σε 350 μαθήτριες και μαθητές, προϋπολογισμού 205.837 ευρώ με ΦΠΑ. Συνολικά θα διανεμηθούν 116.090 γεύματα, στις 334 ημέρες των σχολικών ετών 2026 – 2027 και 2027 – 2028. Με αυτή την ενέργεια ενισχύουμε τις κοινωνικές μας παρεμβάσεις και εξασφαλίζουμε τη σίτιση παιδιών ευάλωτων οικογενειών της πόλης, με απόλυτη διακριτικότητα.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το Ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής μας Αρχής, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των σφαλμάτων στους πίνακες του Κτηματολογίου.

• Την συμμετοχή μου στην «Παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030» που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικές προτεραιότητες, οι διαδικασίες, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και το νέο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.

• Τις συναντήσεις με εκπροσώπους Συλλόγων και Φορέων της πόλης. Ειδικότερα, υποδεχθήκαμε στη Λότζια: (1) Με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλας Αρχοντάκη, την Πρόεδρο του Παραρτήματος Ηρακλείου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Λίτσα Χριστοδουλάκη και τον

Γραμματέα Γιάννη Χαραλαμπίδη. (2) Με τους Αντιδημάρχους, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Καραντινού και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Εύη Παπαδάκη, τον Πρόεδρο του

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Βαγγέλη Γρηγοράκη, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Αμαργιωτάκη, το μέλος Συμεών Χούπα και την Ειδική συνεργάτιδα του Συλλόγου Μαρία Γιατρομανωλάκη. (3) Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Ηρακλείου Γιάννη Βαρδαβάκη, τον Αντιπρόεδρο Νίκο Κυρλάκη, τον Γραμματέα Συμεών Ερμείδη και τον Ταμία Νίκο Πετρομιχελάκη.

• Το πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές», όπου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη επισκεφτήκαμε το 36ο Δημοτικό Σχολείο, το «Σχολείο της Μελίνας».

• Τη λύση για την ασφαλή πρόσβαση στο ΙΤΕ, ένα πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα για περισσότερο από 25 χρόνια. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (20/7) εκφράσαμε όλοι την συμπαράστασή μας και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση στην 20χρονη

φοιτήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από τροχαίο. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παρουσίασε όλα όσα έχουν γίνει από τον Δήμο Ηρακλείου καθώς και λεπτομέρειες της συνεργασίας μας με το ΙΤΕ, για κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης, πεζοδρομίων και σημάνσεων, έργα που προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

• Tα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για voucher μέσω ΕΣΠΑ.

• Τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στην περιοχή Καμινίων.

• Το συνεχιζόμενο εμβληματικό έργο της ΔΕΥΑΗ για την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026, της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και τις προβολές του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου «Βηθλεέμ».

• Τη σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δ. Ηρακλείου» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας.

• Τα «Αικατερίνεια 2026» που παρακολουθήσαμε μαζί με τους Αντιδημάρχους, Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη. Εκδηλώσεις – θεσμό για το Ηράκλειο, που πραγματοποιούνται με την φροντίδα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή και των κατοίκων της περιοχής, στην οποία ξεκινά η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου: Της νέας Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Αικατερίνης.

• Τον Δημόσιο Απολογισμό της Πρυτανικής Αρχής του ΕΛΜΕΠΑ, όπου παρευρεθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη.

• Το Summer Camp του Συλλόγου για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό και Δ.Α.Δ.-Δ.Α.Φ. Π.Ε. Ηρακλείου «ΗΡ.Υ.Δ.Α.», που διοργανώθηκε με την συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και επισκεφτήκαμε με τους Αντιδημάρχους, Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.