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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου τιμά την κρητική διασπορά με την ονοματοδοσία της «Οδού Αποδήμων Κρητών»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου σε «Οδό Αποδήμων Κρητών» τιμώντας την πολύτιμη προσφορά και τη διαχρονική παρουσία των Κρητών της διασποράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30 στον παράλληλο δρόμο της οδού Walt Disney μεταξύ των οδών Γαληνού και Ιπποκράτους στον Άγιο Νικόλαο παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, φορέων της κρητικής ομογένειας και πολιτών.

Η απόφαση 301/26/11/25 του Δημοτικού Συμβουλίου για την ονοματοδοσία αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής των Αποδήμων Κρητών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ταυτότητας, καθώς και της ενεργής συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί επισήμων, αποκαλυπτήρια της πινακίδας της οδού και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κρητική μουσική από τον Ζαχαρία Επιτροπάκη και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα του Γιαννίκου Ταμιωλάκη.

Θα ακολουθήσουν τιμητικές βραβεύσεις στη Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους πολίτες να παρευρεθούν και να τιμήσουν με την παρουσία τους μια ξεχωριστή στιγμή μνήμης και αναγνώρισης για τον απανταχού κρητικό ελληνισμό.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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