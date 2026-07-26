ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Silver Alert για 75χρονη στα Χανιά – Αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη χάθηκε από το σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χώρας

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε.

Η 75χρονη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,62 μέτρα, είναι αδύνατη και, την ημέρα της εξαφάνισής της, φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια, βαδίζει γρήγορα και μπορεί να θυμηθεί μόνο το όνομά της και το όνομα της κόρης της, γεγονός που καθιστά την άμεση ανεύρεσή της ακόμη πιο επιτακτική.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τους οικείους της το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου και, αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πολίτες και οι αρμόδιες Αρχές.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της παρακαλείται να επικοινωνήσει, όλο το 24ωρο, με την υπηρεσία Silver Alert στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η «Οδύσσεια» σαν μαντινάδα – Ο βοσκός...

0
Η συναρπαστική περιπέτεια της μετάφρασης του Ομήρου στην κρητική...

Λευτέρης Αυγενάκης για την Νίκη της Εθνικής...

0
Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που...

Η «Οδύσσεια» σαν μαντινάδα – Ο βοσκός...

0
Η συναρπαστική περιπέτεια της μετάφρασης του Ομήρου στην κρητική...

Λευτέρης Αυγενάκης για την Νίκη της Εθνικής...

0
Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι έως τον κόμβο Καλυδωνίας
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης για την Νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών στο World Cup
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Πόλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο από...

Η «Οδύσσεια» σαν μαντινάδα – Ο βοσκός που τόλμησε να μεταφράσει τον Όμηρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η συναρπαστική περιπέτεια της μετάφρασης του Ομήρου στην κρητική...

Λευτέρης Αυγενάκης για την Νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών στο World Cup

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που...

Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι έως τον κόμβο Καλυδωνίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη...