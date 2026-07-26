Silver Alert για 75χρονη στα Χανιά – Αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη χάθηκε από το σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χώρας

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για την εξαφάνιση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν επέστρεψε.

Η 75χρονη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,62 μέτρα, είναι αδύνατη και, την ημέρα της εξαφάνισής της, φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια, βαδίζει γρήγορα και μπορεί να θυμηθεί μόνο το όνομά της και το όνομα της κόρης της, γεγονός που καθιστά την άμεση ανεύρεσή της ακόμη πιο επιτακτική.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τους οικείους της το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου και, αφού συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πολίτες και οι αρμόδιες Αρχές.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της παρακαλείται να επικοινωνήσει, όλο το 24ωρο, με την υπηρεσία Silver Alert στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.