Χανιά:Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»για το κτηματολόγιο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας καταθέτουμε το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος, με θέμα τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και αφορούν άμεσα και τους δημότες του Δήμου Αποκορώνου. Παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αναστάτωση και τη σοβαρή ανησυχία που έχει προκαλέσει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και τα οποία αφορούν άμεσα και τον Δήμο Αποκορώνου.

Τα προβλήματα που καταγράφονται δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις ή απλές τεχνικές αστοχίες. Αντιθέτως, αφορούν, μεταξύ άλλων, λανθασμένα όρια, αποκλίσεις στα εμβαδά, επικαλύψεις ιδιοκτησιών, μη αποτύπωση δρόμων, ακίνητα που εμφανίζονται ως δασικά ή ακόμη και ως περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν τίτλοι, τοπογραφικά και τεχνικά στοιχεία.

Με τον τρόπο αυτό, πολίτες που για δεκαετίες κατέχουν, καλλιεργούν, δηλώνουν, μεταβιβάζουν και φορολογούνται για τις περιουσίες τους, καλούνται σήμερα να αποδείξουν ξανά το αυτονόητο: ότι η γη τους είναι δική τους. Και μάλιστα μέσα σε στενές προθεσμίες, με σύνθετες διαδικασίες και με οικονομικό κόστος που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν οφείλεται σε δικά τους λάθη.

Στον Δήμο Αποκορώνου το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για έναν τόπο με έντονο αγροτικό, οικογενειακό και πατρογονικό χαρακτήρα. Υπάρχουν ιδιοκτησίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, παλιοί τίτλοι, χρησικτησίες, ιδιοκτησιακές ιδιαιτερότητες και πραγματικές καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με μια ψυχρή, οριζόντια και μαζική διαδικασία.

Η Κρήτη έχει τη δική της ιστορική και ιδιοκτησιακή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή οφείλει να λαμβάνεται υπόψη από την Πολιτεία και από κάθε αρμόδια αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το Κτηματολόγιο είναι αναγκαίο για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, η ολοκλήρωσή του δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των πολιτών. Άλλο πράγμα είναι η θεσμική οργάνωση της ιδιοκτησίας και άλλο πράγμα η μεταφορά των σφαλμάτων,

των καθυστερήσεων και των παραλείψεων της Πολιτείας στις πλάτες των ιδιοκτητών. Δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώνει ξανά και ξανά για να διορθώσει λάθη που δεν δημιούργησε. Δεν μπορεί ο αγρότης και ο ηλικιωμένος άνθρωπος στο χωριό να βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον φόβο ότι η περιουσία του αμφισβητείται, επειδή η διαδικασία δεν προχώρησε με την απαιτούμενη ακρίβεια, προετοιμασία και σοβαρότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και το ζήτημα των δασικών χαρτών. Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής δεν μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να μετατρέπεται σε τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου. Η κυριότητα είναι διαφορετικό ζήτημα και πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένους τίτλους και στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης και να καλείται ο πολίτης να αποδείξει ότι δεν είναι καταπατητής της ίδιας του της περιουσίας.

Το Κτηματολόγιο πρέπει να αποτελεί εργαλείο ασφάλειας και προστασίας της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πηγή φόβου, ταλαιπωρίας και αμφισβήτησης.

Ο Αποκόρωνας είναι ένας τόπος με ιστορία, με γη δουλεμένη από γενιές, με περιουσίες που κρατήθηκαν με κόπο, ιδρώτα και θυσίες. Οι άνθρωποί του δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου ζητά:

• Να δοθεί άμεσα ουσιαστική παράταση στις προθεσμίες για διορθώσεις, ενστάσεις και πρόδηλα σφάλματα.

• Να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι πολίτες για σφάλματα που δεν προκάλεσαν.

• Να υπάρξει σαφής και θεσμικά κατοχυρωμένος διαχωρισμός ανάμεσα στον δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης και στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

• Να διασφαλιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής δεν θα αποτελεί τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου.

• Να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη ιστορική, ιδιοκτησιακή και αγροτική πραγματικότητα της Κρήτης και ειδικότερα των περιοχών του Αποκόρωνα.

• Να υπάρξει οργανωμένη ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα στα χωριά, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, ώστε οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες διόρθωσης που έχουν.

• Να υπάρξει ειδική μέριμνα για ηλικιωμένους, αγρότες και πολίτες που δεν διαθέτουν την τεχνική γνώση ή την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μόνοι τους μια τόσο σύνθετη διαδικασία.

• Να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και κάθε συναρμόδιο φορέα η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των δημοτών και ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να προστατευθεί η ιδιοκτησία των πολιτών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διαδικασία του Κτηματολογίου.

Η περιουσία των δημοτών πρέπει να προστατευθεί. Και σε αυτό το ζήτημα ο Δήμος Αποκορώνου οφείλει να έχει καθαρή, δυνατή και διεκδικητική φωνή.

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Πέτρος Μπενάκης

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη